A Lucca parte il corso "Cinema a scuola"

sabato, 9 marzo 2019, 10:16

Dal cinema classico americano degli anni '30 e '40 al neorealismo italiano, dalla Nouvelle Vague al cinema Hollywoodiano anni '70, '80, '90, passando per Orson Welles, Jean Renoir, fino al rapporto tra cinema, teatro e letteratura con Jean Marie Straub e Danièle Huillet. Sono questi alcuni dei temi che saranno protagonisti dall'11 marzo al 20 maggio a Lucca nell'ambito del progetto "Cinema a scuola" il corso di storia del cinema dedicato agli insegnati e in parte aperto al pubblico "di strategie per favorire l'innovazione nei curricula e la professionalità della funzione docente/studente" organizzato dal Lucca Film Festival Europa Cinema, in collaborazione con il Liceo Artistico Musicale e l'ISI Machiavelli di Lucca e realizzati con il contributo del MIUR e MIBAC nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola.

Il corso - in partenza con la prima lezione lunedì 11 marzo (presso il Liceo Artistico Musicale di Lucca) - mira a fornire ai docenti delle scuole superiori una conoscenza dei principali elementi della storia del cinema, attraverso lo studio di alcuni autori e la comprensione di base della sintassi filmica, fornendo anche gli strumenti necessari all'analisi critica di un film, con accenni ai rapporti tra cinema e arte. Il progetto intende favorire l'integrazione del cinema nei curricula scolastici secondo quanto è previsto da diverse circolari ministeriali uscite negli ultimi anni sull'argomento.

La maggior parte delle lezioni, che si articoleranno in due fasi (prima fase dall'11 marzo all'8 aprile e seconda fase dal 29 aprile al 13 maggio) saranno tenute dal docente Giulio Marlia e due delle lezioni monografiche dal professor Romano Guelfi del Liceo artistico Passaglia.

Tra gli appuntamenti da segnalare il workshop sulla recensione cinematografica a cura del critico cinematografico Marco Luceriall'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. A questo evento potranno partecipare, previa iscrizione, gli abbonati al festival fino al raggiungimento del numero di posti (15 aprile dalle 15 alle 18.30).

A chiudere gli appuntamenti lunedì 20 maggio – all'auditorium San Micheletto - una lezione di fine corso tenuta dal regista Paolo Benvenuti (autore di film "Gostanza da Libbiano", "Segreti di Stato", "Puccini e la fanciulla") che tratterà in una prima fase, delle regole di composizione delle immagini, partendo dalle regole compositive della pittura per arrivare al linguaggio filmico; a questa seguirà una spiegazione delle varie fasi di realizzazione di un cortometraggio (dall'ideazione alla post-produzione).

Per informazioni scrivere a eduzione@luccafilmfestival.it