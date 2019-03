Cultura e spettacolo



A Lucca un percorso per aiutare le coppie separate

venerdì, 1 marzo 2019, 09:21

Continuano a pieno ritmo le attività del progetto "Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà" coordinato dal comune di Lucca, per dare più opportunità educative alle famiglie del territorio. L'ultima in ordine di tempo, che inizia nel mese di marzo, è dedicata al tema dei genitori separati. "Le statistiche -spiega l'assessora alle politiche formative del Comune di Lucca Ilaria Vietina- riportano ogni anno dati sull'aumento delle separazioni e dei divorzi nelle famiglie italiane, una situazione sempre più frequente che riguarda anche tante coppie con figli che risiedono nel territorio lucchese. Per fornire gli strumenti necessari ad affrontare tali situazioni, a Lucca inizia un percorso di incontri gratuiti aperti alle mamme e ai papà separati che vogliono interrogarsi sulla loro genitorialità. Un'altra occasione di crescita che con il progetto 'Lucca In' condividiamo con il territorio".



Gli incontri si terranno al Centro Il Bucaneve di Santa Maria a Colle dal 20 marzo ogni mercoledì fino al 17 aprile dalle 18 alle 20. Al centro degli incontri ci sarà la riflessione su come gestire il mutato rapporto con i figli dovuto alla separazione, come condividere un progetto educativo con l'altro genitore non convivente, come vivere e gestire il ruolo di "terzo genitore" con i figli eventualmente "acquisiti" in seguito alla ricostituzione di una nuova famiglia. Si tratta di un breve percorso per dare spazio a questioni, dubbi, difficoltà che riguardano la condizione di genitore separato.

Il percorso è strutturato in 5 incontri di 2 ore, con frequenza settimanale, condotti con una modalità interattiva che non prevede "lezioni frontali" e favorisce il massimo coinvolgimento dei partecipanti e la condivisione delle esperienze, in un'ottica anche di apprendimento fra pari e di supporto reciproco. Quella al Centro Bucaneve di Santa Maria a Colle è la prima edizione, ne verrà organizzata un'altra a settembre 2019 al Centro per le Famiglie di San Concordio (Lucca). Gli incontri saranno condotti da Patrizia Botazzoli, educatrice professionale e Elvio Raffaello Martini, psicologo di comunità. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione al sito info@associazionecommunitas.it o telefonando al numero 348 6006703.



Il progetto Lucca In ha vinto il bando per la prima infanzia dell'impresa sociale "Con i bambini", impresa che gestisce i bandi finanziati dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.