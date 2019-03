A Ponte a Moriano in scena “Processo a Susanna Strip” di Mariaraffaella Lanzara

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 29 marzo 2019, 15:52

Presentata questa mattina l'iniziativa “Dance meeting Lucca 2019”, una delle più importanti manifestazioni in Italia dedicata interamente alla danza che si terrà dal 9 al 14 aprile nel centro storico della città.

venerdì, 29 marzo 2019, 15:09

"Un fiume per amico" è il progetto didattico di educazione ambientale che l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha dedicato ai piccoli studenti delle scuole primarie e secondarie

venerdì, 29 marzo 2019, 14:07

In attesa del ritorno della biennale, il festival diretto da Enrico Stefanelli organizza un nuovo concorso per ricordare il celebre fotoreporter originario di Pietrasanta

venerdì, 29 marzo 2019, 13:24

Sono trenta e provenienti da Stati Uniti, Cina, Polonia, Russia, Svizzera, Gran Bretagna ed Italia le proposte di relazione in risposta alla call for papers internazionale, che il Centro Studi Giacomo Puccini ha bandito in previsione dell’organizzazione del Convengo I cento anni del Trittico, che si terrà a Lucca tra...

venerdì, 29 marzo 2019, 12:45

Prepararsi ad accogliere un bambino e a sostenerlo nei primi passi della sua esistenza è molto importante per iniziare col giusto passo la vita da neo-genitori. Per rispondere a questa esigenza il Consultorio Piana di Lucca si è attivato insieme al comune di Lucca

venerdì, 29 marzo 2019, 11:21

Venerdì 5 aprile, alle 21 al Teatro San Girolamo di Lucca in scena Terra Mater – Notte a Occidente, opera poetica di Sergio Talenti e Fulvio Renzi. Terra Mater è un progetto artistico che nasce per diffondere il principio dell’arte come dissenso dall’ordine brutale del sistema di dominio delle grandi...