A San Micheletto la presentazione del nuovo romanzo di Enzo Guidi

martedì, 26 marzo 2019, 11:26

Un nuovo romanzo “Novy Mir” (edizioni ETS) dello scrittore Enzo Guidi verrà presentato giovedì 28 marzo, alle ore 17.30 a San Micheletto da Daniele Luti, critico letterario e Gianni Quilici, critico cinematografico e poeta.



Enzo Guidi è nato e vissuto a Lucca, ha insegnato per oltre trent’anni alle elementari nella scuola di Capannori ha pubblicato tre romanzi e un saggio di ministoria romanzata “Breve storia di Lucca beat”, di cui è stato uno dei leader con Bruno Lugano e Mauro Petroni.



“I romanzi e i racconti di Enzo Guidi” ha scritto Daniele Luti” sono esemplari: si viaggia in un mondo che può sembrare frutto di una delirante immaginazione dove tensione onirica, veggenza e incubo potrebbero essere l’autobiografia di un’anima alla ricerca di una via di fuga dall’esistente. Ma ben presto il lettore si accorge, da certi riferimenti che ciò di cui si parla è drammaticamente il nostro mondo o, meglio, quello che è diventato o potrebbe diventare: una dimensione in cui è davvero difficile distinguere i diversi ruoli della vita e dove apparenza e vero, virtuale e reale convivono senza alcuna linea di demarcazione.



Novy Mir, mondo nuovo, è un romanzo che, con precise tecniche cinematografiche, ci porta verso una nuova realtà, dove l’uomo cede la sua centralità sapendo di essere vita nella vita. Non a caso si parla di coscienza vegetale. E tutto ciò con una scrittura che nasce da un continuo interrogarsi e ragionare sull’uomo e il suo divenire, che si affina, si essenzializza fino al punto di raggiungere una gradevolezza musicale, uno snello e armonioso passo di danza”.