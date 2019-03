Cultura e spettacolo



Accompagnamento alla nascita: riparte al consultorio il corso gratuito "Te lo dico di pancia"

venerdì, 29 marzo 2019, 12:45

Prepararsi ad accogliere un bambino e a sostenerlo nei primi passi della sua esistenza è molto importante per iniziare col giusto passo la vita da neo-genitori. Per rispondere a questa esigenza il Consultorio Piana di Lucca si è attivato insieme al comune di Lucca per rafforzare ulteriormente l'offerta di percorsi di accompagnamento alla nascita nella Zona Distretto Piana di Lucca diretta dal dott. Luigi Rossi, aderendo al Progetto "Lucca In - Interrelazioni in natura contro la povertà", coordinato proprio dal Comune di Lucca. Nello scorso autunno sono partiti due nuovi corsi gratuiti per futuri e neo genitori che hanno avuto molto successo: verranno riproposti nel 2019 e uno di questi è in partenza il 3 aprile prossimo.



"Te lo dico di pancia...come ci sto, come mi sento e come cambio" avrà luogo il primo e terzo mercoledì del mese dalle 13 alle 15, a partire dal 3 aprile nella stanza del Consultorio dedicata ai Corsi di Accompagnamento alla Nascita: è un percorso di condivisione di gruppo su come si vive in gravidanza e da neo-mamme per donne in attesa dal quarto mese fino al primo anno di vita del bambino. Sarà condotto da una psicologa e psicoterapeuta, è gratuito ed è organizzato dalla Cooperativa C.T.C. Di.Re in collaborazione con il Comune di Lucca. Per iscrizioni telodicodipancia@gmail.com; 3332475640.