Al cinema con gli appuntamenti delle “Settimana del cervello” della Scuola IMT

giovedì, 14 marzo 2019, 14:35

Consulenze e visite gratuite per tutti i cittadini, un grande convegno nazionale: tutto questo è Luccanziani 2019, il salone della terza e quarta età, giunto alla decima edizione, che si svolgerà dal 22 al 24 marzo (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18) nel palazzo delle esposizioni della...

giovedì, 14 marzo 2019, 14:08

Sono state presentate stamani a Palazzo Orsetti le iniziative organizzate da associazioni ed enti del territorio per la Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down (21 marzo) che quest'anno ha come titolo "Leave no one behind" ("Non lasciare nessuno indietro")

giovedì, 14 marzo 2019, 13:27

Al termine di una campagna durata tre mesi, sono stati ufficializzati i vincitori dei premi che Enegan ha destinato per il progetto “Elio e i Cacciamostri”. L’iniziativa, di respiro nazionale, ha coinvolto studenti delle scuole primarie di tutta Italia con un fine prettamente educativo

giovedì, 14 marzo 2019, 12:02

Il 15 marzo si celebra l’ottava edizione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta e alla consapevolezza nell'ambito dei disturbi dell’alimentazione

giovedì, 14 marzo 2019, 12:00

Prosegue Tastierissima, il ciclo di lezioni-concerto dedicato all'affascinante storia del pianoforte promosso dall'Associazione musicale lucchese e curato dal maestro Fabrizio Giovannelli, con la partecipazione del Conservatorio "G. Puccini" di La Spezia e dell'ISSM "L. Boccherini", che lo ha inserito nella sua rassegna "Open Piano"

giovedì, 14 marzo 2019, 11:37

Nei giorni 7 e 8 giugno nella storica Villa Bottini di Lucca, si svolgerà la terza edizione del festival come sempre dedicato alla scena indie italiana