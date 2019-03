Cultura e spettacolo



Al teatro Idelfonso Nieri “Il prigioniero della seconda strada” commedia di Neil Simon

venerdì, 15 marzo 2019, 23:33

Sabato 16 marzo proseguirà con il terzo appuntamento il V° Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Provinciale di Lucca e Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

Il dettaglio del terzo spettacolo IN CONCORSO.

Sabato 16 marzo 2019 - ore 21:15

Teatro Comunale “Idelfonso Nieri”

Compagnia del Grano / Pistoia

“Il prigioniero della seconda strada” commedia di Neil Simon

Per gentile concessione MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma)

Lo spettacolo

Nonostante gli oltre quarant’anni di età questa commedia sorprende per la sua straordinaria modernità, soprattutto nel nostro Paese dove forse risulta più attuale oggi rispetto all’epoca della stesura. Scritta con raffinata eleganza stilistica, colpisce per la semplicità, la leggerezza e la fine comicità con cui affronta tematiche scottanti. A chi gli chiedeva il segreto del suo successo, Neil Simon rispondeva: “scrivo cose che capitano a qualunque persona, nelle quali tutti si possono riconoscere”. La commedia racconta con ironia l’evolversi del disagio dei protagonisti, Mel Edison, dirigente cinquantenne, inizialmente disturbato da piccoli fastidi casalinghi e poi via via assalito da problematiche decisamente più serie come la crisi economica e la perdita dell’impiego dopo oltre vent’anni di servizio e della moglie Edna, casalinga, che cerca con pazienza e amore di aiutarlo a superare le difficoltà; dolce e premurosa, ma anche concreta, non esita a ricominciare a lavorare e prendere in mano le redini della famiglia. Ad offrire aiuto a Mel sopraggiungono anche i suoi tre fratelli: il borioso Harry, la piagnucolosa Jassie e l’acidula Pauline. La sorprendente attualità dei temi trattati (crisi economica, disoccupazione, nevrosi, depressione, inquinamento, degrado metropolitano, traffico caotico, microcriminalità, consumismo esasperato) è stato il principale motivo della scelta di rappresentare questa commedia e proprio per metterne in evidenza la contemporaneità, pur mantenendo la collocazione Newyorchese, si è optato per una trasposizione ai giorni nostri rispetto all’originale ambientazione anni ‘70. Commedia ricca di contrasti (lavoro-disoccupazione, dramma-ironia, agiatezza-povertà, dolcezza-aggressività, casa dei sogni che diventa prigione) che la messinscena ha cercato di mettere in evidenza soprattutto con l’interpretazione degli attori che esprimono con intensità il variare dei diversi stati d’animo dei loro personaggi (ansia, autoironia, rassegnazione, rabbia, depressione, speranza, amore), ma anche attraverso la scenografia (l’intelaiatura della grande finestra al centro della scena evoca vagamente le sbarre di un carcere), i costumi, le luci e la scelta dei brani musicali che fanno da sfondo alla storia e sottolineano lo sviluppo della trama. Leggerezza, equilibrio, comicità sottile e raffinata nel rappresentare anche situazioni serie, sono le caratteristiche peculiari dello stile di Neil Simon che il Ramaiolo ha cercato di mantenere intatte nella sua lettura.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Mel Edison / Alessandro Timpanaro

Edna Edison / Giulia Palamidessi

Henry Edison / Daniele Melani

Pauline Edison / Silvia Ercolini

Jassie Edison / Benedetta Talmon

Voce dal balcone / Giada Agresti

Tecnico luci e suono: Azzurra Agresti

Regia di GIULIA PALAMIDESSI e ALESSANDRO TIMPANARO

Informazioni di servizio

Lo spettacolo inizierà alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto € 6,00 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne ed i Festival organizzati dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it (in fase di ristrutturazione).

Il prossimo appuntamento del Festival:

Sabato 23 marzo 2019 - ore 21:15

Compagnia I Pinguini / Firenze

“La colpa è del giardino” di Edward Albee

Genere: commedia