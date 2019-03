Cultura e spettacolo



Al via a Lucca il ciclo di incontri per la “La Settimana del Cervello”

sabato, 9 marzo 2019, 13:59

Al via il ciclo di incontri organizzati dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca nell’ambito della “Settimana del cervello”, la manifestazione mondiale promossa, dal 1996, da Dana Alliance for Brain initiatives.



Per il quarto anno consecutivo la Scuola IMT, in contemporanea a centinaia di iniziative in Italia e nel mondo, organizza un ricco programma di incontri divulgativi a Lucca, rivolti al pubblico, tutti ad ingresso gratuito.

Sarà un viaggio affascinante nei segreti della mente, passando dalle dipendenze all’arte, dalla musica, al cinema, con laboratori per i più piccoli: sei incontri per conoscere, approfondire, analizzare insieme a esperti e ricercatori i risultati degli ultimi studi sul cervello. L’obiettivo è concentrare l’attenzione sull’importanza della ricerca e dimostrare come le ricadute di questi studi vadano ben oltre la medicina e possano aiutare a comprendere comportamenti sociali, fenomeni di massa e a creare nuove prospettive sui disturbi del comportamento.

La Settimana del cervello, si apre lunedì 11 marzo, alle 17, nella Cappella Guinigi all’interno del Complesso di San Francesco, con un incontro dal titolo “Interazione e comunicazione nell’esecuzione musicale”, introdotto dal direttore della Scuola IMT, Pietro Pietrini, e curato da Luciano Fadiga, professore di Fisiologia umana, Università degli Studi di Ferrara, uno degli scienziati che ha scoperto i neuroni specchio.

All’incontro inaugurale, partecipano le autorità cittadine insieme agli studenti, i professori e i ricercatori della Scuola. Al termine è previsto un cocktail.

Il programma è disponibile su www.settimanadelcervello2019.imtlucca.it/programma.

Per informazioni e contatti: commev@imtlucca.it - Tel. 0583 4326 606/542/552