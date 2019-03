Cultura e spettacolo



Al via "Collezionando 2019"

sabato, 23 marzo 2019, 09:25

di gabriele muratori

Apertura dei cancelli per la sorella minore di LuccaComics&Games, appena avvenuta presso il polo fieristico di Lucca Fiere. Sono già centinaia i visitatori assiepati sia all'interno che fuori della struttura, che stanno facendo la fila per entrare a visitare la manifestazione del fumetto e della collezione. Taglio del nastro ufficiale, alle ore 12.30, ma già tra poco avranno inizio i primi incontri con artisti e disegnatori provenienti da ogni dove. Un ricco programma di eventi attende gli amatori del fumetto, pronti ad immergersi in una brillante atmosfera di festa.