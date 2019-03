Al via il convegno “Le camelie monumentali e le trasformazioni del paesaggio”

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 5 marzo 2019, 13:23

“L'idea de 'L'acqua di Lucca dalle Parole d'oro al centro della città', di cui le 10 immagini esposte al ristobar BLEND di Lucca costituiscono una piccola ma rappresentativa parte, è nata dalla volontà di realizzare un progetto riguardante il territorio in cui viviamo”.

martedì, 5 marzo 2019, 11:21

Lucca Collezionando 2019, la mostra mercato dedicata all'universo del fumetto e a tutti i suoi mondi di riferimento, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 23 e 24 marzo 2019, arriva in questi giorni nelle scuole del territorio comunale con una serie di laboratori educativi, realizzati ad hoc...

martedì, 5 marzo 2019, 10:53

Il 6 marzo (alle 21) grande concerto all’Oratorio di San Giuseppe dedicato alla memoria di Maria Pia Bertolucci. Colombini: “Noi il festival privato più longevo del mondo. Siamo gli unici a rappresentare Puccini”

martedì, 5 marzo 2019, 10:37

Lo spettacolo è parte integrante di Ludem, il progetto che garantisce informazioni utili ai migranti in ben 11 lingue e 40 idiomi grazie all'apertura di due sportelli, uno presso la Prefettura di Lucca e uno all'Ufficio Immigrazione della Questura in via Montanara 30

martedì, 5 marzo 2019, 10:33

Torna a Lucca dal 10 al 12 maggio il Festival Italiano del Volontariato. L'evento diventato punto di riferimento per il mondo della solidarietà e del terzo settore è organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) e dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione (Fvp) e conta sulla partecipazione e il sostegno...

martedì, 5 marzo 2019, 10:19

Ad aprire il festival l'attore e regista Alessandro Benvenuti, giovedì 7 marzo, alle ore 21, con lo spettacolo mai presentato a Lucca, “Un comico fatto di sangue”, all'Auditorium Vincenzo da Massa Carrara (via Roma 121 a Porcari)