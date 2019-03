Al via il festival della sintesi, quattro giorni di brevità intelligenti

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 6 marzo 2019, 15:22

Mancano pochi giorni alla settimana mondiale del cervello che, tra l’11 e il 17 marzo, vedrà la partecipazione di più di 82 paesi e 2 mila 800 partner tra cui la Scuola IMT Alti Studi di Lucca che, giunta al suo quarto anno di adesione al progetto, ha organizzato, tra...

mercoledì, 6 marzo 2019, 12:12

Doppia iniziativa dell'ordine dei medici della provincia di Lucca in vista della festa della donna (8 marzo). Con "Lucca Medica" esce un inserto con alcune informazioni utili sui temi della violenza di genere e della violenza assistita.

mercoledì, 6 marzo 2019, 11:52

L'Illuminismo rivive a Lucca, la città italiana che per prima ha dato alle stampe l'Encyclopédie. E lo fa portando in scena sabato (9 marzo) alle 17, al ridotto del Teatro del Giglio, un dialogo vivace e serrato da caffè parigino

mercoledì, 6 marzo 2019, 11:21

Il ritmo e l'energia dello swing italiano saranno gli ingredienti principali della prossima serata di "Musica al Caffè", in programma venerdì 8 marzo alle 21:45 al Caffè delle mura

mercoledì, 6 marzo 2019, 11:01

Si chiama "Jazz meets film music" l'evento che la 50 & Più Università organizza per venerdì prossimo per celebrare la Festa della Donna con un "8 marzo in musica"

mercoledì, 6 marzo 2019, 09:17

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto