Al via la quinta edizione del festival regionale di teatro amatoriale "Il Toscanello"

venerdì, 1 marzo 2019, 18:01

Inizierà sabato 2 marzo e proseguirà fino a metà aprile, la quinta, ricchissima edizione del festival regionale di reatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano.

Il presidente della F.I.T.A. Lucca, professoressa Mariella Cuomo, a nome del Direttivo provinciale e delle 40 Compagnie affiliate, ringrazia sentitamente il Sindaco, prof. Alessandro Tambellini, il Capo di Gabinetto, dott. Luca Galli, il Dirigente dell’Ufficio Cultura, arch. Giovanni Marchi, il Funzionario dell’Ufficio Cultura, dott. William Nauti, e l’amministrazione Comunale tutta, per l’opportunità data di valorizzare uno spazio importante della cultura cittadina e per la grande attenzione prestata, in tanti anni di proficua collaborazione, agli appassionati praticanti del Teatro, gli “amatori”, che a Lucca e in Toscana sono davvero molti. Un vivo ringraziamento va anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Il Festival “Il ToscaNello” nasce dall’esigenza di confronto con le altre realtà teatrali della Regione, nell’ottica di un potenziamento della circuitazione delle compagnie e vedrà l’alternarsi di spettacoli divertenti e godibilissimi della classica commedia brillante internazionale a testi di autori contemporanei, sempre con un taglio divertente, per soddisfare i diversi gusti di un pubblico che ha sempre dimostrato grande attenzione e competenza nei confronti delle proposte del teatro amatoriale.

“Il ToscaNello” si aprirà sabato 2 marzo con uno spettacolo che attinge a piene mani alla Commedia dell’Arte e che ci racconta la storia di un personaggio incredibile della storia teatrale toscana e non solo, il pistoiese Francesco Andreini.

Di seguito l’intero programma del Festival.

Sabato 2 marzo - ore 21:15

Compagnia G.A.D. Città di Pistoia / Pistoia

“Francesco Andreini, pistoriense e la Compagnia de I Comici Gelosi -ovver commedia in discorsi e fatti a dir poco noti, versi ed accomodate sguerguenze che ci portonno via orsù tempo e intelletto” due atti di Enrico Melosi

Genere: commedia

Venerdì 8 marzo - ore 21:15

Compagnia Le Formiche / Lucca

“Incontro al sole” liberamente ispirato al romanzo “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio Faletti

Genere: monologo a due voci

Sabato 16 marzo - ore 21:15

Compagnia del Grano / Pistoia

“Il prigioniero della seconda strada” di Neil Simon

Per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma)

Genere: commedia

Sabato 23 marzo - ore 21:15

Compagnia I Pinguini / Firenze

“La colpa è del giardino” di Edward Albee

Genere: commedia

Venerdì 29 marzo - ore 21:15

Compagnia dell’Accademia / Siena

“Donne in corriera - spettacolo comico andata e ritorno” di Barbara Civitelli

Genere: commedia

Serata di beneficenza

Sabato 30 marzo - ore 21:15

Compagnia dei Sognatori / Lucca

“Processo a Susanna Strip” di Mariaraffaella Lanzara

Incasso devoluto al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM)

Genere: commedia

Sabato 6 aprile - ore 21:15

Compagnia Laboratorio Teatrale Ridi Pagliaccio / Grosseto

“INFERNO” dalla “Divina Commedia” di Dante Alighieri

Genere: monologo

Serata di premiazione fuori concorso

Sabato 13 aprile - ore 21:15

F.I.T.A. Comitato Provinciale Lucca

“Italia anni dieci o dieci anni di Italia” drammaturgia collettiva a cura della F.I.T.A. Lucca

Genere: drammatico

Al termine dello spettacolo, si terrà la cerimonia di premiazione del quinto concorso regionale “Il ToscaNello”

Informazioni di servizio

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto € 6,00 per i bambini tra i 6 e i 12 anni e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Solo per la serata di beneficenza di sabato 30 marzo, a favore del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), ingresso unico € 10, gratuito per bambini fino a 8 anni.

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne organizzate dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.

Il dettaglio del primo spettacolo IN CONCORSO.

Sabato 2 marzo - ore 21:15

Teatro Comunale “Idelfonso Nieri”

Compagnia G.A.D. Città di Pistoia / Pistoia

“Francesco Andreini, pistoriense e la Compagnia de I Comici Gelosi -ovver commedia in discorsi e fatti a dir poco noti, versi ed accomodate sguerguenze che ci portonno via orsù tempo e intelletto” due atti di Enrico Melosi

Lo spettacolo

La formazione artistica e letteraria di Francesco Andreini fu portentosa e avventurosa come la sua vita. Nato a Pistoia dalla nobile e agiatissima famiglia Cerracchi Dal Gallo, preferì assumere in arte il più semplice nome di Andreini, senza motivo dicono gli storici, ma io oso dire che questo testimonia ancor di più la sua pistoiesità e infatti Andreini è un nome molto pistoiese.

Avido di avventure, si arruolò a 23 anni nella flotta medicea dei Cavalieri di Santo Stefano che nelle galee pisane spazzavano il Mediterraneo infestato da pirati algerini e turchi. Purtroppo per lui in un’aspra battaglia navale con i Saraceni, il valoroso marinaio fu catturato e messo in una prigione, da cui riuscì a evadere dopo otto anni.

Ritornato in patria emerse improvvisamente sulle tavole dei teatri ambulanti, applaudito autore e interprete di diverse opere sceniche, curatore e animatore di tipi originali e divertentissimi, come il Dottor Siciliano, anticipatore di Dulcamara e come il picaro negromante Falsirone, che alternava il nativo linguaggio con il francese, lo spagnolo, il portoghese, lo slavo, il greco o il turco, tutte lingue imparate durante gli otto penosissimi anni di prigionia.

Pupillo e favorito della corte dei Gonzaga di Mantova, rifondò su solide basi la Compagnia dei Comici Gelosi, chiamò a sé la moglie Isabella e raggiunse l’apice del successo recitando le mirabolanti avventure del Capitan Spavento da Valle Inferna, temuto perfino dalla morte.

Ma, nel 1604, sulla strada di Lione, venne a mancare, durante un ennesimo parto, l’adorata moglie Isabella, senza la quale Francesco non seppe e non volle continuare la sua vita scenica e si dedicò, nei suoi ultimi anni, alla scelta e alla pubblicazione dei suoi numerosi scritti.

Morì a Mantova, nel 1624.

Spettacolo voluto dal direttore artistico Franco Checchi per omaggiare dovutamente un pistoiese nell’anno di Pistoia capitale della cultura.

Lo spettacolo narra le vicende di una compagnia di comici erranti: i Comici Gelosi e del loro regista, appunto Andreini, tra quotidianità di attori in erba e vissuti, vecchie attrici, litigi, gelosie, rancori e forse amori. Un giorno la compagnia riceve una lettera dai Medici di Firenze che richiedono una loro recita in occasione di un principesco matrimonio a Palazzo Pitti; è l’occasione di tutta una vita per Francesco Andreini.

PERSONAGGI /INTERPRETI

Francesco Andreini, capocomico in arte Capitan Spavento da Valle Inferna / Elvio Norcia

Isabella Andreini, in arte Isabella / Irene Pieraccini

Settimia, vecchia attrice in arte Notaro / Marisa Schiano

Volpina, comica gelosa in arte Fioretta / Antonella Ferro

Egidia, comica gelosa in arte Flaminia / Raffaella Maino

O’ Surdo, in arte Pulcinella / Gennaro Criscuolo

Nunziatina, balia in arte Moglie di Pulcinella / Lucia Del Gatto

Caterina, figlia di Isabella e Francesco / Marina Criscuolo

Lorenzo, musico e cantore in arte Flavio, Ardeo / Edoardo Desideri

Lupo, comico geloso in arte Trappola, Fileno / Andrea Gonfiantini

Donna Violante in arte Vittoria / Cinzia Cedrola

Burchiello in arte Arlecchino / Nicola Buti

Con la partecipazione del Gruppo di Ballo Rinascimentale “L’Aura” di Castellina con Annalisa Ceccarelli, Roberto Fontani, Sara Cappellini

Scene e costumi: Fabio Gonfiantini

Sarta: Gioia Ciardi

Tecnico delle luci: Pino Capozza

Tecnico del suono: Mariella Biagini

Regia di ENRICO MELOSI

Spettacolo prodotto in occasione della nomina di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017