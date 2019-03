Cultura e spettacolo



Alba Donati e Ilide Carmignani aprono il calendario 2019 con un incontro su "La luce delle parole"

giovedì, 7 marzo 2019, 11:03

Si dice sempre che le parole hanno un peso, ma hanno anche la capacità di portare luce? Di tutte le sfumature del linguaggio e della loro capacità di accendere emozioni, si parlerà sabato 9 marzo, alle 17,30, nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino 7 a Lucca), in un incontro ad ingresso libero.

Ad aprire il calendario degli "Incontri con le eccellenze" 2019, organizzati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo e al comune di Lucca, in collaborazione con l'Accademia Nazionale dei Lincei, sono due donne attive nel mondo della letteratura. Con il tema "La luce delle parole" la poetessa Alba Donati e la traduttrice Ilide Carmignani si racconteranno in una conversazione con l'editrice Francesca Fazzi, in un incontro realizzato in collaborazione con la libraria Ubik.

Ilide Carmignani, laureata all'Università di Pisa, si è perfezionata alla Brown University (USA) e all'Università di Siena nell'ambito della letteratura spagnola e ispanoamericana e della traduzione letteraria. A partire dal 1984 ha svolto attività di consulenza, editing e traduzione dallo spagnolo e dall'inglese per alcune fra le maggiori case editrici italiane. Fra gli autori da lei tradotti vi sono Jorge Luis Borges, Luis Cernuda, Carlos Fuentes, Almudena Grandes, Gabriel García Márquez e Luis Sepúlveda. Dal 2000 è consulente della Fiera del Libro di Torino, dove cura «l'AutoreInvisibile», serie di incontri e seminari dedicati alla traduzione letteraria. Nel 2017 in occasione del cinquantesimo anniversario dell'uscita di Cent'anni di solitudine di G. Garcia Marquez esce a sua firma negli Oscar Mondadori la nuova traduzione italiana.

Alba Donati, scrittrice, poetessa, consulente editoriale e curatrice di eventi e festival, è stata nominata nel febbraio 2016 presidente del Gabinetto Vieusseux, prima donna a ricoprire questo prestigioso ruolo. Come poetessa ha esordito su Poesia nel 1993 nella rubrica di Milo de Angelis "I poeti di trent'anni". Ha lavorato per rai 3 e Rai radio 3 ed ha tenuto per molto tempo rubriche di poesia su vari quotidiani. Ha pubblicato: "La Repubblica contadina" (City Lights, 1997, Premio Mondello Opera Prima e Premio Sibilla Aleramo); "Non in mio nome" (Marietti, 2004, Premio Diego Valeri, Premio Carducci, Premio Pasolini, Premio Cassola); "Idillio con cagnolino" (Fazi, 2013, Premio Lerici-Pea, Premio Dessì, Premio Ceppo). Nel maggio 2018 è uscita la raccolta delle sue poesie: Tu, paesaggio dell'infanzia. Tutte le poesie 1997-2018 (La nave di Teseo). Nel 2018 a Firenze ha fondato e dirige Fenysia, Scuola di linguaggi della cultura.

L' appuntamento vedrà l'introduzione di Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, di Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo e del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini.

Il prossimo incontro sarà giovedì 14 marzo, alle 17,30 Enrico Letta che presenta il suo "Ho imparato. In viaggio con i giovani sognando un'Italia mondiale".

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.