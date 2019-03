Cultura e spettacolo



Alessandro Benvenuti inaugura il Lucca Teatro Festival

martedì, 5 marzo 2019, 10:19

Torna dopo il successo degli scorsi anni, la quinda edizione del Lucca Teatro Festival - “Che cosa sono le nuvole?”, realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Teatro del Giglio, comune di Lucca e provincia di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il coinvolgimento del comune di Capannori, il comune di Porcari e la Fondazione Cavanis e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo

Oltre un mese di spettacoli, incontri e laboratori dedicati alle famiglie, alle scuole e ai giovani, per divertirsi e affrontare insieme importanti tematiche che aiutano a crescere e a dialogare.

Ad aprire il festival l'attore e regista Alessandro Benvenuti, giovedì 7 marzo, alle ore 21, con lo spettacolo mai presentato a Lucca, “Un comico fatto di sangue”, all'Auditorium Vincenzo da Massa Carrara (via Roma 121 a Porcari).

L'autore e la sua compagna di vita analizzano con un linguaggio comico modernissimo e con chirurgica spietatezza i rapporti tra i membri di una famiglia che sa tanto di una Italia, quella di oggi, che ha perso la bussola del buon senso e naviga ormai a vista tra i flutti sempre più minacciosi del mar dell'incertezza. Una commedia in cinque atti rapidi ed incisivi dove nessuna parola è messa lì per caso. Una drammaturgia sorprendente nella sua semplicità. Dal 2000 al 2015, passando attraverso cinque momenti chiave o testimonianze, l'autore narra il progressivo degenerare dei rapporti di una famiglia composta da un marito, una moglie, due figlie e qualche animale... di troppo. E più i fatti, via via che il tempo passa, si fanno seriamente preoccupanti, e più, nel raccontarli, diventano, per chi li ascolta, divertenti.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone “Teatro per famiglie” del Comune di Porcari.

Si prosegue poi sabato 9 marzo con due appuntamenti ad ingresso gratuito: alle 10, realizzato in collaborazione con la Libreria Pensieri Belli “Storie Piccoline” un incontro formativo per mamme e papà sull'utilità di leggere ai bimbi fin dalla primissima infanzia, con la pediatra dott.sa Riotta. Alla Libreria Pensieri Belli (via Vittorio Veneto 46/48) Lucca. Il secondo appuntamento, alle 16,30, alla biblioteca del Centro Culturale Agorà (Sala Laboratorio – piazza dei Servi) workshop ad ingresso gratuito “Di fiaba in fiaba”:laboratorio creativo con Eugenia Pesenti, realizzato in collaborazione con la biblioteca Agorà.

Domenica 10 marzo, alle 17 all'Auditorium Vincenzo da Massa Carrara di Porcari la compagnia TeatroDistinto porta in scena il divertente spettacolo Il canto del coccodrillo. Spettacolo inserito nel cartellone delTeatro per le Famiglie del comune di Porcari.

Il programma completo di tutti gli appuntamenti del Festival si trova sul sito www.luccateatrofestival.it