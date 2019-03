Alla Casermetta San Paolino la mostra contro il razzismo

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 13 marzo 2019, 17:08

Si chiude positivamente l’anno 2018 per il Museo Casa Natale: soni infatti 38.477 le persone che lo hanno visitato al 31 dicembre 2018 per in totale di 1.059 ingressi in più e per un incremento quindi del 2,83 % rispetto al 31 dicembre 2017 che segnava la quota di 37.418...

mercoledì, 13 marzo 2019, 15:55

Tambellini preoccupato: "Se la sentenza del 2008 venisse ribaltata dovremmo rifondere parte di ciò che abbiamo percepito e questo porterebbe forse alla fine della Fondazione”

mercoledì, 13 marzo 2019, 14:21

La “Settimana del cervello” prosegue domani, giovedì 14 marzo alle 16, alla Biblioteca della Scuola IMT, con un evento dedicato ai più piccoli (dai 6 anni in poi). “Un pomeriggio alla scoperta del cervello” sarà l’occasione per i bambini di trovarsi faccia a faccia con alcune delle meraviglie del nostro...

mercoledì, 13 marzo 2019, 12:26

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio si terrà a Lucca la prima edizione di “Immagina Festival delle storie illustrate”. L’evento, organizzato dalle associazioni Bang On e Immagina, è nato dall’amore per le storie illustrate di Eva Perna e Arnaldo Filippini

mercoledì, 13 marzo 2019, 11:55

Dopo l'adesione di Milo Manara, fra gli ospiti d'onore di Lucca Collezionando 2019, arriva Max Bunker. La mostra mercato dedicata all'universo del fumetto da collezione e a tutti i suoi mondi di riferimento, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 23 e 24 marzo 2019, continua ad arricchirsi...

mercoledì, 13 marzo 2019, 08:53

Mercoledì 13 marzo, alle 17.30 presso l'Agorà di Lucca, lo scrittore romano Yari Selvetella presenterà il suo romanzo "Le stanze dell'addio"insieme a Paolo Vanelli. Il libro è stato candidato al Premio Strega 2018 ed è arrivato nella cinquina finalista del prestigioso premio