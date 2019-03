Cultura e spettacolo



Alla Scuola IMT torna la “Settimana del cervello”, sei giorni di incontri ed attività per grandi e piccoli

mercoledì, 6 marzo 2019, 15:22

di giulia del chiaro

Mancano pochi giorni alla settimana mondiale del cervello che, tra l’11 e il 17 marzo, vedrà la partecipazione di più di 82 paesi e 2 mila 800 partner tra cui la Scuola IMT Alti Studi di Lucca che, giunta al suo quarto anno di adesione al progetto, ha organizzato, tra il complesso di San Francesco, la biblioteca di piazza San Ponziano e la libreria LuccaLibri Caffè Letterario, sei incontri divulgativi per conoscere ed approfondire, con esperti del settore, gli ultimi studi sul cervello ed attività rivolte ai più piccoli, per comprendere il funzionamento cerebrale mediante il gioco.

“Un viaggio alla scoperta del cervello disegnato per il pubblico”. Così il direttore della Scuola IMT di Lucca, Pietro Pietrini, ha inaugurato questa mattina la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che, con l’edizione di quest’anno, giunge al quarto anno di adesione della scuola al progetto divenendo un appuntamento fisso ed importante per la città. Petrini ha sottolineato l’importanza di una manifestazione di questo tipo che appunto “non solo è aperta al pubblico, ma è rivolta al pubblico, cioè costruita pensando all’utente”. Infatti, lo scopo dell’iniziativa, nata negli Stati Uniti e diffusasi in tutto il mondo, è proprio quello di far conoscere ai non addetti ai lavori le dinamiche che si innescano nel nostro cervello quando comunichiamo, ascoltiamo e mettiamo in atto qualsiasi comportamento.

“L’obiettivo – ha proseguito il direttore – è quello di sostenere l’importanza della ricerca e diffondere l’idea che gli studi su questo organo non si limitano a scopi medici, ma sono fondamentali per comprendere disturbi sociali e della condotta, fenomeni di massa e comportamenti”. Gli appuntamenti, sei in tutto, spazieranno, infatti, dalle dipendenze all’arte fino alla musica, al cinema e ai disturbi motori.

L’inizio della settimana del cervello è in programma per lunedì 11 marzo alle 17, in Cappella Guinigi, con un incontro sull’interazione e la musica tenuto da Luciano Fadiga, professore dell’Università di Ferrara e uno degli scienziati che hanno scoperto l’esistenza dei neuroni a specchio.

Martedì 12 alle 17, sempre in Cappella Guinigi, l’appuntamento sarà con il tema della disprassia, un disturbo che colpisce i bambini provocando difficoltà nei movimenti, curato dalla psicologa clinica e neuropsicologa, Letizia Sabbadini.

Centrale il tema delle dipendenze, e della loro origine, che verrà affrontato, con il professore di Psicobiologia, Emiliano Ricciardi, mercoledì 13 alle 10, nella chiesa di San Francesco, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti delle scuole lucchesi.

Proprio sul tema delle dipendenze si è espresso, preoccupato per la crescita della problematica nei più giovani, il primo cittadino, Alessandro Tambellini sottolineando l’importanza di aver inserito il tema all’interno della manifestazione: “come sindaco, purtroppo, ho ampie testimonianze di come il fenomeno si stia spostando verso il basso diffondendosi tra giovani di 10-12 anni – ha raccontato Tambellini – ed è per questo importante che le scuole ed i servizi sociali si facciano carico della questione accompagnati però dalla ricerca”. Ruolo fondamentale della ricerca, sostenuto anche da Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione lucchese per l’alta formazione e la ricerca, che trova nella multidisciplinarità della scuola IMT la possibilità di guardare ai problemi con una visione d’insieme.

La giornata di giovedì sarà dedicata, invece, ai più piccoli (bambini a partire dai sei anni) con laboratori e giochi finalizzati a capire come funziona l’organo centrale del nostro sistema nervoso che si terranno, dalle 16, nella biblioteca IMT di Piazza San Ponziano.

L’incontro di venerdì 15, organizzato in collaborazione con la Fondazione BRF Onlus e il Cinema Ezechiele, metterà al centro la cinematografia con la proiezione, in Cappella Guinigi alle 21, del film “Una doppia verità” (USA, 2016) di Courtney Hunt che servirà da spunto per aprire un dibattito sul bene ed il male al quale parteciperanno diversi esperti.

A chiudere la settimana di incontri sarà l’appuntamento di sabato alle 18 alla Libreria LuccaLibri Caffè Letterario con un incontro dal titolo “La vita è un sogno: tra arte e neuroscienze” con la ricercatrice in studi visuali, Linda Bertelli ed il ricercatore di neuroscienze, Giulio Bernardi.

Il programma degli eventi, ad ingresso gratuito, è disponibile sul sito www.lasettimanadelcervello 2019.imtlucca.it/programma.

Per informazioni è possibile scrivere a commev@imtlucca.it o chiamare il numero 05834326606.