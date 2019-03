Cultura e spettacolo



Alla Ubik come si diventa leghisti sì, ma ad alta tensione

domenica, 10 marzo 2019, 16:51

di annalisa ercolini

Alla libreria Ubik è stato presentato il libro di David Allegranti “Come si diventa leghisti” edito da Utet.

L’incontro è stato introdotto dalla giornalista Barbara Pavarotti che ha dialogato con l’autore e con i consiglieri Stefano Baccelli, Partito democratico ed Elisa Montemagni, Lega.

Davide Allegranti, fiorentino, classe 1984. Si occupa di politica Al Foglio. Ha scritto sul Corriere Fiorentino, Vanity Fair e Panorama. Ha lavorato in tv a Gazebo (Rai Tre) e a La Gabbia (La7). Ha scritto cinque libri: Matteo Renzi il rottamatore del Pd (2011 Vallecchi), The Boy (2014 Marsilio), Siena Brucia (2015 Laterza), Matteo Le Pen (2016 Fandango).

Il quinto libro, Come si diventa leghisti è un reportage in una Toscana Rossa che alle elezioni del 2018, nel giro di pochi mesi, ha perso i sindaci di Massa, Siena e Pisa dove la Lega è cresciuta di quasi 25 punti in poco meno di cinque anni. Partendo appunto dalla città della Torre Pendente e allargando lo sguardo in tutta la regione, Allegranti ricostruisce una rigorosa e documentata analisi di questa sconfitta. Descrive con ironia la confusione del momento, traccia Pisa come una città dove gli edicolanti vendono più La Verità del Manifesto, dove gli anziani si rifiutano di affittare agli immigrati e i vecchi sindacalisti Cgil si candidano alla Lega. Insomma un “libro non atteso che non prende posizione - esordisce Barbara Pavarotti – un testo facile e divertente.”

In questo saggio Allegranti non fornisce ricette ma pone solo delle domande come nel giornalismo d’inchiesta: “Mi sono accorto di qualcosa di inaspettato, inaspettato fino a un certo punto. Essere leghisti nel Nord Italia è un discorso, - risponde Allegranti - un altro è diventarlo in Toscana. Sono andato a Pisa, nel 2018, per capire come sia possibile diventare leghisti in una città dove un tempo spadroneggiava il centrosinistra.” David spiega che soltanto nel 2013 nella città della Torre Pendente, la Lega conquistò lo 0,35 per cento e “cinque anni dopo si è arrivati al 25 per cento.” Da questi primi dati il giornalista fiorentino riflette sul forte cambiamento, “una mutuazione antropologica – sottolinea Allegranti – nel libro cerco di capire questa trasformazione. Inoltre, penso che il lavoro di giornalista si faccia coniugando i dati con i fatti accaduti, ecco perché mi sono recato a Pisa.”

La presentazione del saggio, moderata dalla giornalista Pavarotti, ha proseguito affrontando alcuni temi trattati nel testo: Il partito della ztl, Vietato tutto e Ogni paese ha una stazione, illustrando il Pisa Mover, “il trenino elettrico.”

Il dibattito con l’autore è proseguito in maniera lineare fino alle prime tensioni verificatesi dopo l’intervento di Baccelli, il quale ha apprezzato alcuni aspetti dell’analisi di Allegranti, ma non ha gradito la sintesi del discorso costruita dalla giornalista Pavarotti. “Non mi riconosco nella sua sintesi.” Ne è nata una leggera querelle che la Pavarotti ha prontamente smorzato con toni più pacati senza fomentare le polemiche. “Per carità, allora passo la parola alla consigliera Montemagni e parla lei.”

Purtroppo la miccia era ormai accesa e neppure la consigliera della Lega ha ricevuto sconti. La Pavarotti ha acquietato gli umori e ha tentato di concedere la parola al pubblico, ma le accese discussioni hanno preso tutt’altra piega. Non si parlava più del libro piuttosto dei problemi lucchesi e di chi non aveva fatto cosa.

La svolta sgradevole è avvenuta quando alcuni spettatori alquanto agguerriti si sono scagliati contro i due consiglieri. Un match popolare gestito con estrema professionalità ed eleganza dalla giornalista Pavarotti che ha tentato di placare gli animi. La temperatura decisamente troppo alta, fra “punzecchiate” e parole forti, ha fornito coraggio a una spettatrice che ha inveito contro il consigliere Baccelli: “Quando eravamo pochi venivamo definiti un gruppo di decelerati, bifolchi e cose del genere. Quelli che erano contro di noi tipo Lei.” Il consigliere non ha atteso molto per rispondere: “Tipo Lei a chi, io la querelo. Lei mi dica nome e cognome altrimenti la querelo.”

Lo scontro è andato avanti fino al termine della serata quando la Pavarotti ha riportato la giusta attenzione all’autore: “Devi tornare per riparlare con calma del libro.”

Chissà se David Allegranti ritornerà a Lucca.