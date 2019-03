Allo Sky Stone & Songs protagonista la musica indie dei Coma_Cose

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 15 marzo 2019, 13:12

Il programma prosegue sabato 16 marzo alle 16,30 in collaborazione con la Biblioteca Agorà workshop "Che Drago" laboratorio creativo a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria con Gianni Luigi Colombo alla biblioteca del Centro Culturale Agorà Sala Laboratorio (piazza dei Servi – Lucca)

venerdì, 15 marzo 2019, 11:48

Giunge al culmine sabato 16 marzo con un appuntamento dedicato al dialogo tra arte e neuroscienze il calendario di eventi organizzato dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca, nell'ambito della "Settimana del cervello"

giovedì, 14 marzo 2019, 16:57

Un affascinante avvocato, un diciassettenne accusato di aver ucciso il padre, una madre reticente e una giovane avvocatessa determinata a scoprire la verità. Al centro della vicenda anche gli oscuri segreti di una famiglia e i meandri della mente dei protagonisti

giovedì, 14 marzo 2019, 14:35

Consulenze e visite gratuite per tutti i cittadini, un grande convegno nazionale: tutto questo è Luccanziani 2019, il salone della terza e quarta età, giunto alla decima edizione, che si svolgerà dal 22 al 24 marzo (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18) nel palazzo delle esposizioni della...

giovedì, 14 marzo 2019, 14:08

Sono state presentate stamani a Palazzo Orsetti le iniziative organizzate da associazioni ed enti del territorio per la Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down (21 marzo) che quest'anno ha come titolo "Leave no one behind" ("Non lasciare nessuno indietro")

giovedì, 14 marzo 2019, 13:27

Al termine di una campagna durata tre mesi, sono stati ufficializzati i vincitori dei premi che Enegan ha destinato per il progetto “Elio e i Cacciamostri”. L’iniziativa, di respiro nazionale, ha coinvolto studenti delle scuole primarie di tutta Italia con un fine prettamente educativo