“Cold War” e “Morte di un Commesso Viaggiatore” al Circolo del Cinema

mercoledì, 27 marzo 2019, 10:37

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 28 marzo alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film Cold War di Pawel Pawlikowski. Un grande amore liberamente ispirato a quello dei genitori del regista, che torna allo smagliante bianco e nero di “Ida” per raccontare con ruvide ellissi e immagini taglienti l’incontro, la passione, le incomprensioni, i tradimenti, di due amanti uniti e divisi dalla musica e dalla cortina di ferro. Tutto senza lungaggini o sentimentalismi ma con un taglio secco molto personale, e immagini sempre dense e sorprendenti, a volte incantevoli. Indimenticabili gli interpreti: lei, Johanna Kilig; lui Tomacz Kot. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 1 aprile alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con i grandi attori americani con la proiezione di Morte di un Commesso Viaggiatore di Volker Schlondorff. Trasposizione cinematografica del celeberrimo dramma teatrale di Arthur Miller. Willy è il viaggiatore di commercio invecchiato e sconfitto il cui sogno di successo si è invece risolto in un fallimento professionale e affettivo… Schlondorff confeziona un prodotto di alta e sicura classe. Eccellente la recitazione di Dustin Hoffman e del giovane e promettente John Malkovich. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.