Collezionando 2019: a Lucca arriva Max Bunker, il papà di Alan Ford

mercoledì, 13 marzo 2019, 11:55

Dopo l'adesione di Milo Manara, fra gli ospiti d'onore di Lucca Collezionando 2019, arriva Max Bunker. La mostra mercato dedicata all'universo del fumetto da collezione e a tutti i suoi mondi di riferimento, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 23 e 24 marzo 2019, continua ad arricchirsi di grandi nomi ed eventi unici.

Targato Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere lucchese) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell'Illustrazione), con il Comune di Lucca, il salone conferma la centralità del fumetto, con decine di espositori, editori, negozi specializzati, singoli collezionisti e associazioni che porteranno tavole originali, anteprime, nuove serie, fumetti introvabili, intere collezioni e tutto quanto fa Nona Arte, con un ampio sguardo che abbraccia anche figurine e i 3D collezionabili (Lego, soldatini e action figure).

Max Bunker presenterà il libro: "Una vita da Numero Uno" scritto da Moreno Burattini (edito da Cut-Up Publishing. Il volume sarà in distribuzione nelle libreria e nelle fumetterie dal 4 aprile. In occasione del cinquantennale di Alan Ford, questo libro traccia la biografia professionale del suo creatore, Luciano Secchi in arte Max Bunker, appunto, milanese classe 1939, attivo in campo fumettistico fin dal 1959, e giunto quindi a festeggiareottanta anni di vita e sessanta di carriera. Quattrocento pagine piene di storie e di personaggi, compilate da Burattini scartabellando pagina per pagina tonnellate di fumetti, citando testimonianze, riportando dichiarazioni dell'autore e raccontando oltre cinquant'anni di storia, di politica, di cambiamenti sociali nel nostro Paese e nel mondo, che le sceneggiature bunkeriane hanno fedelmente registrato, facendone satira e denuncia. Fra i suoi meriti anche l'impulso dato alla maturazione dell'intero settore, grazie alla lezione tratta dal suo esempio da molti altri autori. Con l'avvento diKriminal e Satanik (1964) irrompono sulla scena storie che parlano di sesso, di corruzione, di droga, di politica internazionale, di attualità, di fenomeni di costume. Il fumetto descrive per la prima volta la realtà così com'è e non cerca di darne una versione edulcorata.

Bunker sarà presente in fiera anche per incontrare i suoi estimatori con la possibilità di ottenere copie firmate. Insieme a lui, si danno appuntamento a Lucca tanti altri grandi nomi del fumetto italiano e non: da Milo Manara, che che Lucca celebrerà per i 50 anni di carriera, ad Emanuele Taglietti, raffinato artista indiscusso maestro dell'erotico italiano, cui sarà dedicata una mostra personale; a Bruno Prosdocimi, vignettista e caricaturista fra i più importanti d'Italia, fino a Moreno Burattini, principale autore dei testi di Zagor e curatore della collana per Sergio Bonelli Editore; ad Alfredo Castelli, creatore di Martin Mystère e vulcanico storico delle origini del fumetto.

Tanti gli artisti ospiti, impossibile citarli tutti: Daniele Caluri irriverente autore di Don Zauker e matita di punta del Vernacoliere; Jordi Bernet, autore spagnolo noto al grande pubblico per le gangster serie Torpedo; le emergenti Margo Tram e Alice Milani e poi ancora Fabio D'agata, Luca Raimondo, Casty, Giuseppe Candita, Beniamino Del Vecchio, Moreno Chiacchiera, Lola Airaghi, Francesco Barbieri, Riccardo Pieruccini e tanti altri.

Tutte presenti le principali community dedicate al mondo del fumetto, ormai vere e proprie partner di progetto di Collezionando fra i quali spiccano:AMys, Associazione Culturale Amici Zagoriani, Dylandogofili, Diabolik Club, Dylan Dog Fans Club, Papersera, SCLS – Spirito con la Scure,Il Forum Zagor Te nay. Ogni associazione porterà a sua volta ospiti e svilupperà interessanti contenuti, prodotti per l'occasione, da presentare ai visitatori.