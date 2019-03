Cultura e spettacolo



Concerto di Carnevale con l'orchestra Suzuki dell'ISSM "L.Boccherini"

domenica, 3 marzo 2019, 11:37

Una favola e gli strumenti dell’Orchestra Suzuki dell’ISSM “L. Boccherini” per celebrare il carnevale. Lunedì 4 marzo, alle 17:30 all’Auditorium di piazza del Suffragio, un modo alternativo per festeggiare con il “Il dì di Carnevale”, favola musicale nata da un’idea originale di Elena Sodini. Ad accompagnare il racconto saranno gli strumenti dell’orchestra formata dai musicisti in erba che seguono i corsi incentrati sul metodo Suzuki che l’ISSM “L. Boccherini” propone da qualche anno a questa parte. Le lezioni sono curate da Francesca Profeta (violino), Elisabetta Sciotti (violoncello) ed Elena Meniconi, che si occupa del Children's Music Laboratory, ovvero il laboratorio musicale dedicato ai più piccoli e ai loro genitori che mira a stimolare nei bambini lo sviluppo dell’orecchio musicale, la coordinazione motoria e il potenziamento della memoria.

Il metodo Suzuki è stato ideato dal violinista giapponese Shiniki Suzuki nella prima metà del Novecento e ha cambiato l’approccio dell’educazione alla musica del ventesimo secolo. Permette ai bambini molto piccoli di avvicinarsi agli strumenti con semplicità, sviluppando le loro abilità musicali con naturalezza e preparandoli agli studi successivi.

Il concerto è a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.