Cultura e spettacolo



Contenzioso Casa Ricordi – Fondazione Giacomo Puccini: la sentenza a luglio

mercoledì, 13 marzo 2019, 15:55

di barbara ghiselli

“Noi lavoriamo per la cultura, operiamo per la città e per far conoscere Puccini nel mondo”. Queste le parole di Alessandro Tambellini e Massimo Marsili, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Giacomo Puccini, durante la conferenza stampa dove, oltre a essere stati presentati i dati consuntivi al 31 dicembre 2018 del Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini, è stata sottolineata la forte preoccupazione per quello che potrebbe accadere a seconda del risultato del contenzioso con la Casa Ricordi. Ma di cosa si tratta esattamente? “Il 2008 è stata una data fondamentale – ha spiegato Marsili – perché in quell'anno sono stati stabiliti accordi che avrebbero permesso a tutti i soggetti che si occupano di Giacomo Puccini di vivere serenamente dato che era stato stabilito che la Fondazione Giacomo Puccini era erede sulla base di un legato testamentario della villa di Viareggio e dei due terzi del secondo cinquanta per cento dei diritti delle opere di Giacomo Puccini (che prima erano in mano al demanio)”. E il resto degli introiti dei diritti?

Il primo 50 per cento alla casa Ricordi e un terzo del secondo 50 per cento spettava alla nipote di Puccini, Simonetta che, alla sua morte, nel dicembre 2017, lasciò alla Fondazione Giacomo Puccini. E' importante far presente che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha acquistato la casa museo Giacomo Puccini e l'ha data in gestione alla Fondazione omonima.

“Tutto andava perfettamente – ha continuato Marsili – Casa Ricordi percepiva tutti i diritti e poi li smistava a chi di dovere ma nel 2015 Casa Ricordi decise di non versare più alla Fondazione quanto percepito per Turandot e La Fanciulla del West sostenendo che potrebbero esserci altri interessati a chiedere i diritti (le opere non sono infatti solo dell'autore ma di tutti quelli che collettivamente partecipano alla realizzazione ma anche degli autori dei libretti)”. Bisogna infatti chiarire che i diritti possono essere trasferiti al 70° anno (fino al 1994 era al 56° anno) dalla data di morte del compositore e degli autori dei libretti e, dato che per la morte degli autori delle suddette opere, avvenuta alla fine degli anni '60 inizi '70, Casa Ricordi ha voluto far chiarezza in questo senso. “Ma se un tribunale dal 2008 che ha analizzato tutte le questioni e ha dato sempre ragione alla Fondazione – ha fatto presente Marsili – e Casa Ricordi ha pagato regolarmente fino al 2014 i diritti, come mai ora si pone questo problema?”. Casa Ricordi spiega che a loro è arrivata una lettera nel 2014 dall'avvocato Ferrari chiamato allora da Simonetta Puccini per porre questo interrogativo e, in conseguenza a ciò hanno voluto venirne a capo con una causa civile.

Durante la causa sono state depositate memorie e contro memorie che portano alle precisazioni conclusive avvenute in questi giorni e all'attesa di una sentenza di primo grado che avverrà a giugno – luglio di questo anno nel tribunale di Milano. Dalle corrispondenze intercorse per la causa è emersa un'altra questione: per i legali di Casa Ricordi non è possibile trasferire un titolo dovuto a meno che non sia dovuto a una parentela di sangue diretta e quindi secondo loro Rita Dell'Anna (moglie di Antonio Puccini) non avrebbe potuto trasferire i beni del compositore ad un soggetto giuridico (fondazione, istituzione, associazione). Se ciò risultasse giuridicamente valido si aprirebbero problemi anche a livello nazionale infatti sono numerosissime le fondazioni con soggetto giuridico. “ Vogliamo una situazione chiara per la Fondazione Giacomo Puccini – ha detto Tambellini – ed è per questo che vogliamo andare fino in fondo”. Tambellini ha sottolineato che questo sarà un anno decisivo per la Fondazione che da sempre lavora per il bene del territorio e nel ricordo di Puccini ed è per questo che si dice rammaricato di trovarsi in queste condizioni. Alla conferenza è stato inoltre specificato che il credito/debito dei diritti della Casa Ricordi nei confronti della Fondazione sarebbe di 2 milioni 288 mila euro, cifra che permetterebbe di poter fare moltissime cose in memoria di Puccini. “D'altro canto se la sentenza del 2008 venisse ribaltata – ha evidenziato Tambellini – dovremmo rifondere parte di ciò che abbiamo percepito e questo porterebbe forse alla fine della Fondazione”.