Dall'ordine dei medici un dispositivo per la sicurezza dei dottori della guardia medica

mercoledì, 6 marzo 2019, 12:12

di eliseo biancalana

Doppia iniziativa dell'ordine dei medici della provincia di Lucca in vista della festa della donna (8 marzo). Con "Lucca Medica" esce un inserto con alcune informazioni utili sui temi della violenza di genere e della violenza assistita. Inoltre i dottori della guardia medica saranno dotati di un nuovo dispositivo di protezione individuale.



Le due iniziative sono state presentate in una conferenza stampa che si è svolta nella sede dell'ordine in via Guinigi. Erano presenti il presidente Umberto Quiriconi, la responsabile del codice rosa del pronto soccorso Piera Banti e due componenti della commissione giovani medici, Silvia Bandini e Giulia Marsalli.



L'inserto è stato curato dalla dottoressa Banti insieme a Daniela Caselli del Centro antiviolenza Luna. Contiene informazioni utili per riconoscere e trattare le situazioni di violenza di genere e di violenza assistita. Lucca Medica è la rivista dell'ordine che arriva a tutti i 2600 medici iscritti.



I dispositivi di protezione individuale saranno collegati con l'istituto di vigilanza Sicuritalia e saranno forniti a breve a tutte le sedi della continuità assistenziale della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia. Consentiranno ai medici impegnati nelle ore notturne di chiedere soccorso in caso di aggressioni fisiche e verbali. Potranno essere usati anche per registrare le conversazioni tra il medico in servizio e gli altri soggetti. In conferenza stampa è stato spiegato come le aggressioni sono più frequenti nei confronti delle dottoresse. Spesso ai medici vengono inoltre fatte richieste improprie, come per esempio prestiti di denaro. I dispositivi (20) sono stati acquistati dall'ordine stesso. In Toscana solo l'ordine dei medici di Pistoia ha assunto un'iniziativa analoga.