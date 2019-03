Cultura e spettacolo



“Darkenblot”, Catsy e Pastrovicchio a Collezionando 2019 per raccontare la storia dietro la serie

lunedì, 25 marzo 2019, 09:03

di giulia del chiaro

Dai primi accenni ad un possibile restyling più accattivante del personaggio di Macchia Nera, già nei primi anni duemila, fino alle tre tavole di prova presentate nel 2011, per arrivare alla prima puntata pubblicata nel 2012. Andrea Castellani (Casty) e Lorenzo Pastrovicchio svelano tutti i segreti dietro Darkenblot la serie, pubblicata sulle pagine di “Topolino”, che ha come protagonista un tecnologico Macchia Nera.

“Darkenblot nasce come una storia diversa da un racconto standard di Topolino – ha spiegato lo sceneggiatore, Casty – e, oltretutto, non è ambientata a Topolinia, ma in altri spazi come Robopolis anche se delle storie di topolino mantiene lo spirito avventuroso”.

La collaborazione tra Casty e Pastrovicchio, disegnatore ed ideatore del restyling del personaggio di Macchia Nera, nasce quando i due colleghi, entrambi appassionati di fantascienza, unirono le loro capacità per dar vita ad un Macchia Nera più tecnologico.

“Inizialmente avevo presentato una serie di pose libere per convincere la direttrice dell’epoca, Valentina De Poli, ed il suo staff, a realizzare il mio progetto – ha raccontato Pastrovicchio – ma fin da subito incontrai forti resistenze”. È proprio in quella delicata fase che si colloca l’inizio della collaborazione con Casty che, affascinato dai lavori di prova e dall’idea di dare un volto nuovo ad uno dei maggiori avversari di Topolino, si rese disponibile per la stesura della sceneggiatura della nuova saga. Dalla collaborazione, la prima pubblicazione nel 2012 anche se ancora sottoposta a limitazioni imposte dalla redazione che ridusse gli iniziali quattro episodi a tre.

Importante, per Casty, la partecipazione al progetto che – ha detto – “si è configurata come una sfida per dimostrare di non essere solo un autore classicista, ma capace di costruire una storia moderna”. Così, ispirato dai classici della fantascienza da “Metropolis”, a “Balde Runner” fino a “Robocop”, ha costruito la storia che racconta del piano, Darkenblot appunto, escogitato dal protagonista.

Un racconto giocato attorno ad un macchinario, un esoscheletro auto riparante creato da Macchia per raggiungere il suo scopo criminale circondato, per vendicarsi della sconfitta subita, da alleanze con altri delinquenti che, come lui, hanno di mira la conquista della città.

I due autori hanno concluso facendo notare, con orgoglio, come i dubbi e le perplessità iniziali, della redazione di “Topolino”, si siano dissolti, una volta visto il risultato finale. È stato proprio il successo ottenuto dalla saga, fin dalle prime uscite e nel corso degli ultimi anni, che ha visto crescere personaggi, tra eroi ed antagonisti, e produzione dato che dal 2014 Panini Comics ha cominciato a riproporre la saga anche in volumi monografici nella collana Disney Definitive Collection.