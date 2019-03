Cultura e spettacolo



Elena Cattaneo a Lucca con la conferenza “La forza della ricerca: dal gene antico alla società moderna – nuove frontiere per la lotta alle malattie rare"

venerdì, 22 marzo 2019, 15:05

Aveva promesso di tornare a Lucca per parlare di scienza e ricerca, e manterrà la parola data: la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo sarà di nuovo nella nostra città, sabato 23 marzo, alle ore 16 al cinema Moderno, con la conferenza "La forza della ricerca: dal gene antico alla società moderna - Nuove frontiere della scienza per la lotta alle malattie rare”. Un’iniziativa dall’alto valore culturale e scientifico, organizzata dalla Croce Verde P. A. di Lucca con il patrocinio di Comune e Provincia di Lucca, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca, Società Medico-Chirurgica Lucchese, Azienda USL Toscana Nord Ovest, CICAP e Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa-Carrara. A moderare l’incontro, ad ingresso libero, il giovane antropologo molecolare lucchese Luca Pagani, attualmente ricercatore all’Università di Padova.

La conferenza bissa quella dello scorso giugno, incentrata sul tema degli OGM, che ha visto un grande successo di pubblico. Stavolta la professoressa Cattaneo tratterà della ricerca sulle cellule staminali e delle possibili applicazioni in ambito medico per il contrasto alle malattie rare, con il racconto di un’avventura scientifica che guarda al futuro, pur parlando di passato: Elena Cattaneo è infatti nota nel panorama internazionale per i suoi studi sulla Còrea di Huntington, patologia rara dovuta ad un gene con alle spalle ben 800 milioni di anni di storia evolutiva.

L’incontro rientra nel ciclo di incontri dal titolo “Intrecci. Il piacere della conoscenza”, promosso dalla Commissione Cultura della Croce Verde di Lucca, allo scopo di offrire alla cittadinanza spunti di riflessione e momenti di partecipazione al dibattito culturale. Finora hanno accolto l’invito dell’associazione relatori di assoluto prestigio quali Edoardo Boncinelli, Giulio Giorello, Elena Cattaneo, Elena Dell'Osso, Giuliano Grazzini, Alberto Tomasi, Telmo Pievani e Gianmichele Ratto.

ELENA CATTANEO: professoressa ordinaria e ricercatrice presso l'Università statale di Milano, dove dirige il laboratorio di Biologia delle cellule staminali e Farmacologia delle malattie neurodegenerative del Dipartimento di Bioscienze. Fra le più autorevoli studiose di cellule staminali nel panorama mondiale, è nota in particolare per le sue scoperte sulla malattia di Huntington: i suoi studi sull'evoluzione del gene responsabile e i suoi rapporti nella forma non mutata con i neuroni ammalati si sono rivelati fondamentali per comprendere la patogenesi e sviluppare strategie farmacologiche, geniche e cellulari capaci di interferire con la patologia neurodegenerativa.

Elena Cattaneo è anche una grande divulgatrice dei valori della scienza, che attraversano il suo quotidiano nell'impegno politico da senatrice a vita - carica ricoperta dal 2013 - come lei stessa racconta nel suo libro Ogni giorno. Tra scienza e politica (Mondadori, 2016).

LUCA PAGANI: lucchese, laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è ricercatore di Antropologia Molecolare presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova. Ha lavorato come biologo molecolare al laboratorio Sanger di Cambridge e come ricercatore senior in Genetica di Popolazioni Umane presso l’Estonian Biocentre di Tartu, in Estonia.