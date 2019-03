Cultura e spettacolo



Enrico Letta presenta il suo ultimo libro a Lucca

lunedì, 11 marzo 2019, 13:14

Il secondo appuntamento con il calendario 2019 degli "Incontri con le eccellenze", porta a Lucca,giovedì 14 marzo, alle 17,30 Enrico Letta che presenta il suo ultimo libro "Ho imparato. In viaggio con i giovani sognando un'Italia mondiale".

Organizzati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo e al Comune di Lucca, in collaborazione con l'Accademia Nazionale dei Lincei, proseguono con successo gli appuntamenti ad ingresso libero che hanno portato nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino 7 a Lucca), grandi nomi della cultura, della medicina, dell'economia e della politica, per affrontare tematiche di stringente attualità.

Enrico Letta ha alle spalle un percorso umano e formativo all'insegna dell'Europa. Dall'infanzia a Strasburgo – dove frequenta la scuola dell'obbligo – alla laurea in Diritto internazionale all'Università di Pisa. Sempre a Pisa consegue il dottorato di ricerca in Diritto delle comunità europee alla Scuola Superiore "S. Anna". A 25 anni è presidente dei Giovani del Partito Popolare europeo. Nel 1990 conosce Beniamino Andreatta e diventa ricercatore dell'Arel, l'Agenzia di ricerche e legislazione di cui è segretario generale dal 1993.

Ciampi lo chiama nel 1996 al Ministero del Tesoro come segretario generale del Comitato per l'euro. Nel 1997 e 1998 è vicesegretario del Partito popolare italiano. Nel novembre del 1998, con il primo governo D'Alema, diventa a 32 anni ministro per le Politiche Comunitarie. È il più giovane ministro della storia repubblicana e batte Andreotti, ministro a 35 anni. Ha poi ricoperto diversi ministeri ed è stato eurodeputato.

L'appuntamento vedrà l'introduzione di Oriano Landucci presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca e del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo e Francesca Pacini introdurranno l'ospite, che sarà intervistato dalla prof.ssa e scienziata Maria Chiara Carrozza (prof. Ordinario di bio-ingegneria industriale alla Scuola Superiore S. Anna di Pisa) e dallo scrittore e giornalista lucchese Paolo Lazzari.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.