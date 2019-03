Cultura e spettacolo



Esce il nuovo romanzo dell'autrice lucchese Chiara Parenti

lunedì, 25 marzo 2019, 09:12

In libreria per DEA Planeta, il primo Young Adult dell'autrice lucchese "Un intero attimo di beatitudine". Esce domani (martedì 26 marzo) il nuovo romanzo di Chiara Parenti.

Che cos'è la felicità?

La felicità è un attimo fuggevole e, a pensarci troppo, svanisce. Ma può un solo istante di pura, totale, autentica gioia essere abbastanza per farci dire sì alla vita, nonostante tutte le sue difficoltà?

Esce domani (martedì 26 marzo) in tutte le librerie e negli store online "Un intero attimo di beatitudine", il nuovo romanzo di Chiara Parenti, un viaggio alla ricerca di se stessi, una storia delicata e romantica, una grande e meravigliosa avventura. Edito da DEA Planeta, questo è il primo Young Adult dell'autrice lucchese, un libro fresco, divertente ed emozionante che ha per protagonista un ragazzo di diciotto anni, misterioso, riflessivo e taciturno che, con la sua inseparabile Polaroid, ama catturare "la bellezza che salverà il mondo".

"Un intero attimo di beatitudine! È forse poco per colmare la vita di un uomo?"

Nasce dall'ultima frase de "Le notti bianche" di Dostoevskij l'idea della sua storia, una riflessione su quei preziosi istanti di felicità, quegli attimi fuggevoli che anche solo per poco ci riempiono l'anima di una gioia sconsiderata, facendoci amare la vita nonostante le sofferenze che spesso ci procura.

"Il sole che ti accarezza il viso in un tiepido mattino di primavera, un bacio che ti fa perdere il fiato, una chiamata inaspettata, un abbraccio silenzioso, il primo gelato dell'estate, una canzone quando ti torna in mente all'improvviso... Spesso, infatti, sono le cose più piccole e semplici a farci battere il cuore e farci dire sì alla vita, nonostante tutto – spiega l'autrice –-. Daniel, il protagonista di questa storia è alla continua ricerca di questi 'interi attimi di beatitudine', di quella bellezza vera e pura che ferma il tempo e che è qualcosa per cui vale la pena di stare al mondo. Lui lo fa perché ne ha bisogno, per un motivo particolare che scoprirete, ma in fondo credo sia quello di cui abbiamo bisogno tutti noi."

Questo sabato (30 marzo) alle 18 alla libreria Lucca Sapiens (via Borgo Giannotti, 247) a Lucca si terrà la prima presentazione del libro.

Lui era alla ricerca di qualcosa. Lei aveva bisogno di essere trovata.

Arianna Brandi non è certo una ragazza che passa inosservata: capelli rossi come il fuoco e occhi pieni di rabbia. La rabbia di chi ha già perso tutte le cose che contano davvero: la famiglia, l'innocenza, la voglia di credere nel futuro. Infatti, da quando il padre se n'è andato, sparito nel nulla senza lasciare traccia, la vita di Arianna non è stata più la stessa. Qualcosa si è spezzato, e lei ha cercato rifugio nelle compagnie sbagliate, tra alcol, feste e notti infinite. Le cose cambiano il giorno in cui Arianna viene bocciata e la madre la costringe a lavorare nel bar di un piccolo paese alle porte di Siena. Per Arianna quello è l'inferno, l'estate peggiore che possa immaginare.

Almeno fino al momento in cui incontra Daniel. Lui è tutto ciò che Arianna non è: timido, riservato, serio. Se ne sta seduto in un angolo del bar con una vecchia macchina fotografica tra le mani, sempre solo. Tra i due l'amore scoppia come una scintilla inaspettata, sorprendente. Lui la trascina nel suo universo misterioso, lei trova il modo di ricucire i pezzi della propria vita. Daniel sembra essersi materializzato dal nulla per salvarla, per portarla via sul suo cavallo bianco come un cavaliere dall'armatura scintillante. Eppure Arianna non sa che il ragazzo che le ha rubato il cuore nasconde un segreto. E che, forse, sarà lei a salvare lui. Dalla penna di un'autrice straordinaria, una storia romantica e indimenticabile sull'amore e sulle seconde possibilità. Quelle che la vita ci regala, sempre e comunque.

C.H. Parenti

C.H. Parenti è lo pseudonimo che la scrittrice bestseller Chiara Parenti ha scelto per i suoi romanzi rivolti a un pubblico più giovane. Chiara è nata nel 1980 a Lucca, dove tuttora vive con il marito, il figlio, due gatti, due pesci rossi e una tartaruga. Laureata in Filosofia, è giornalista pubblicista e lavora nell'ambito della comunicazione. Nel tempo libero le piace disegnare, leggere e viaggiare. È autrice di tre romanzi ebook; nel 2017 ha esordito in libreria con "La voce nascosta delle pietre", seguito da "Per lanciarsi dalle stelle". Un intero attimo di beatitudine è il suo primo, bellissimo romanzo per lettrici crossover.

«Quali sono le cose per cui vale la pena vivere, secondo te?»

«Non lo so...» rispondo incerta. «Non credo nemmeno di averci mai pensato.»

«Ti aiuto» mi dice. «Il sole che ti accarezza il viso in un tiepido mattino di primavera, le giornate senza fretta, il rumore del mare in inverno, gli abbracci lunghi e silenziosi, il profumo della pioggia d'estate, le canzoni quando ti tornano in mente all'improvviso.»

Lo scruto in silenzio.

«La bellezza è qualcosa per cui vale la pena di stare al mondo. È questo l'attimo di beatitudine.»