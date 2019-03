Cultura e spettacolo



Esposte le fotografie de “L'acqua di Lucca” al ristobar Blend

martedì, 5 marzo 2019, 13:23

di barbara ghiselli

“L'idea de 'L'acqua di Lucca dalle Parole d'oro al centro della città', di cui le 10 immagini esposte al ristobar BLEND di Lucca costituiscono una piccola ma rappresentativa parte, è nata dalla volontà di realizzare un progetto riguardante il territorio in cui viviamo”. Queste le parole dei fotografi Augusto Biagioni e Alberto Silvestri, entusiasti e grati di poter esporre alcune delle loro opere al ristobar Blend in piazza San Giusto,8. I due fotografi spiegano che per loro è stato naturale prendere come soggetto la struttura architettonica che più di altre è una presenza costante nella loro quotidianità: l'acquedotto del Nottolini.



“Abbiamo dunque deciso di ripercorrere – dichiarano gli autori – il percorso dell'acqua, dal piccolo rigagnolo sorgivo sulle colline di Guamo fino alle fontane di Lucca, dividendo il nostro 'viaggio' in tre capitoli: la sorgente, il percorso, le fontane”.



Man mano che il lavoro andava avanti Biagioni e Silvestri si sono resi conto che non si trattava soltanto di una ricerca su un'opera architettonica ma anche un viaggio nella loro memoria, nei ricordi delle gite giovanili lungo i torrioni fino ad arrivare al ponte delle “Parole d'oro”, alla lussureggiante valle con i suoi canali, ai tempietti e alle casupole in pietra.

Gli autori affermano che la scelta di utilizzare il bianco e nero per la realizzazione delle immagini è stata fatta ritenendola più congeniale al tema trattato, sia perchè con il suo rigore formale non distoglieva l'attenzione dalle opere architettoniche e dal paesaggio, sia per rendere visivamente l'emozioni dei ricordi.



“Per ultimo – evidenziano gli autori – non bisogna dimenticare la protagonista principale di questo 'racconto' ossia l'acqua, bene prezioso e di primaria importanza che, anche se compare solo in alcune immagini, è in realtà sempre presente perchè è per 'lei' che è stato realizzato questo insieme di architettura, arte e poesia che è l'acquedotto del Nottolini”.



Augusto Biagioni e Alberto Silvestri sono fotografi lucchesi, che operano da molti anni nel settore della fotografia dove hanno ricevuto vari e numerosi premi per le loro opere.