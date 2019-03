Cultura e spettacolo



Festival della sintesi: domani Bruno Bozzetto e Carosello, ma anche collezionismo e promozione territoriale

giovedì, 7 marzo 2019, 12:16

Entra nel vivo l'edizione 2019 del Festival della sintesi, che venerdì 8 marzo propone cinque appuntamenti, tutti nella splendida chiesa di S. Cristoforo, allestita per l'occasione come auditorium.

Alle 10 e alle 11:30, due incontri nati dalla collaborazione con altrettante importanti realtà locali. Il primo è dedicato alla promozione territoriale e alla dimostrazione di come alla base di una campagna di comunicazione stia la sintesi nata dal confronto tra committente e "comunicatori". "Dalla committenza al layout finale - Case History: The lands of Giacomo Puccini" è il titolo dell'incontro organizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Lucca. I relatori sono Giorgio Bartoli e Francesca Sargenti, rispettivamente presidente e responsabile delle Relazioni esterne dell'ente lucchese, che racconteranno agli studenti presenti in sala la storia della promozione della Lucchesia come terra di Giacomo Puccini. Alle 11:30, "La brevità, gran pregio", con il direttore della Fondazione Ragghianti, Paolo Bolpagni, che illustrerà i benefici della sintesi nella divulgazione in ambito artistico e museale presentando alcuni estratti di "Regola d'arte", il canale Youtube che raccoglie brevi video in cui Bolpagni stesso racconta l'arte moderna e contemporanea e i suoi protagonisti.

Alle 16, dopo il grande successo del 2018 con la sua opera lirica di otto secondi, torna al Festival il compositore Girolamo Deraco. Da un'idea di Alessandro Sesti e in collaborazione con l'associazione Cluster, verrà eseguito in prima assoluta "The wagons": otto composizioni di autori contemporanei provenienti da otto paesi diversi. La sintesi dei brani inediti di Eduardo Caballero (Messico), Luigi Esposito (Italia), Andrzej Karalow (Polonia), Raúl González Guzmán (Messico), Richard Pressley (USA), Diego Sánchez Haase (Paraguay), Philippe Festou (Francia) e Luke Cummins (Australia) verrà eseguita dal trio Etymos Ensemble. Alle 18, in collaborazione con Lucca Comics and Games e Collezionando, andremo alla scoperta della sottile linea che divide collezionismo e mania con "Psicollezionismo, sintesi di affettuose manie". Interverranno la psichiatra Barbara Carpita, il filosofo Dario Muti, il collezionista Alessandro Orsucci e Luca Boschi, fumettista e giornalista. A seguire, "Pensare un museo: una collezione pubblica", con Giovanni Russo, esperto di fumetti e cinema di animazione, Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana e Dario DinoGuidache parleranno del progetto del Museo del fumetto e del museo dedicato a Ariosto.

L'intensa giornata di incontri si chiuderà alle 21:15 con l'atteso appuntamento "Carosello – Quei due minuti d'autore" e uno dei protagonisti della storica trasmissione televisiva, Bruno Bozzetto, regista e fumettista di fama mondiale. Con lui anche Dino Aloi, direttore della rivista online "Buduar", Giorgio Simonelli, storico della TV e della radio, Paolo Taggi, autore televisivo e scrittore, lo sceneggiatore e critico Italo Moscati, Daniela Marcheschi e Aldo Vitali.

Gli incontri sono a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: www.dilloinsintesi.it.