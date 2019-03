Cultura e spettacolo



Fontana-Bertolli: 90 anni dopo di nuovo insieme per la Pechino-Parigi

sabato, 16 marzo 2019, 12:16

Ci sono storie che fanno il giro del mondo e delle generazioni e ritornano lì da dove sono partite: sui sedili di una macchina d'epoca, pronta a solcare strade e nuove avventure.

Inizia, o meglio, riparte da qui, la storia di Pier Luigi Fontana e Giulio Bertolli, che esattamente 90 anni dopo l'avventura degli antenati, partiranno alla volta di uno dei rally storici più belli, affascinanti e complessi del mondo: la Pechino-Parigi.

Loro, imprenditori di successo, eredi e fieri testimoni di due tra le famiglie più importanti della Lucchesia, inventori dell'olio ed esportatori mondiali, sono già pronti.

"Partiremo il prossimo 2 giugno da Pechino con la nostra Fiat 2003S Coupé del 1966 - spiegano entusiasti - preparata, per la parte motoristica, dall'officina di Mauro Prampolini di Carrara, famoso tecnico prima in Ferrari e poi in Lamborghini, e per il telaio da Renato Rickler, vecchia volpe della Parigi Dakar con la sua Rally Art e preparatore ufficiale di Mitsubishi. Attraverseremo 14 paesi, per un totale di 35 giorni di guida no stop e circa 16mila chilometri. Arriveremo a Parigi il 7 luglio. Si tratta di una gara di velocità e di regolarità a media, che non prevede assistenza durante il percorso, ma solo nelle soste. Si basa tutta sulla forza delle automobili e la resistenza dei piloti. Attraverseremo il deserto del Gobi, non sarà semplice, ma sapremo divertirci anche in questa occasione: correre sulle strade asfaltate è più facile, puoi utilizzare punti di riferimento, ti senti più sicuro anche rispetto alla tenuta della macchina. Sulle piste del deserto è molto più complicato, dobbiamo fare continue valutazioni su quale percorso sia il migliore per la vettura. Ci alterneremo alla guida, dormiremo in tenda nel deserto, sarà un'esperienza incredibile".

L'equipaggio Fontana-Bertolli è uno dei quattro che partiranno dall'Italia per un totale di 120 partecipanti da 22 paesi del mondo. Saranno insieme, uno accanto all'altro, proprio come 90 anni fa fecero Eugenio e Alberto, rispettivamente padre e zio di Pier Luigi e Giulio. "Erano rivali nel lavoro, ma amici per la pelle nella vita. Erano sempre insieme e insieme correvano in macchina - spiega Pier Luigi Fontana - Mio padre, Eugenio, soprannominato "Pallino", era un campione, ha vinto tanti titoli importanti. Correva insieme a Tazio Nuvolari e altri validi piloti. Quella per le macchine è una passione di famiglia che ha ampiamente superato il secolo di vita. Sia a me che a Giulio ce l'hanno tramandata i nostri padri, i nostri zii ed è arrivata fino a noi e continua ancora oggi, anche se abbiamo superato da un po' l'età della "adolecenza"! Ma questo conta poco, conta la voglia di fare e di scoprire nuovi limiti".

Scherzano i due amici, ricordano le avventure passate, portano alto il nome di Lucca e della tradizione motoristica della città, da sempre legata al mondo dell'automobilismo. "Abbiamo cominciato a correre insieme cinque anni fa - aggiunge Giulio Bertolli - Dopo la Pechino-Parigi saremo a settembre al rally dell'Adriatica, che da Trieste attraversa i Balcani fino a Budva nel Montenegro e ritorno a Trieste e ci siamo già iscritti al rally Lima - Capo Horn del 2020, di circa 8800 chilometri".

A tifare per loro ci sono tanti amici a partire dal presidente dell'Automobile Club di Lucca, Luca Gelli, e il delegato di Aci Arancio, Luca Ciucci, che per l'equipaggio Fontana-Bertolli ha seguito gli aspetti burocratici e amministrativi. "Pier Luigi e Giulio sono la sintesi perfetta dell'automobilismo: passione, tradizione, cultura e coraggio - spiegano -. Sono i testimoni migliori di quell'attaccamento sano che Lucca nel piccolo e l'Italia nel grande hanno nei confronti degli sport motoristici. A testimonianza di questo, sulla loro vettura ci sarà l'adesivo dello stemma storico dell'Aci Lucca".