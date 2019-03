Giornalisti internazionali a Lucca per vivere un’esperienza in The lands of Giacomo Puccini

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 7 marzo 2019, 15:08

Partenza nel segno del “tutto esaurito” per il Lucca Teatro Festival 2019 – Che cosa sono le nuvole che ha registrato il sold - out per il primo spettacolo con l'ospite d'onore Alessandro Benvenuti

giovedì, 7 marzo 2019, 12:17

"Facciamo di Lucca un tempio per Giacomo Puccini, come Salisburgo lo è per Mozart": Andrea Colombini lancia un appello così, nel giorno del 16esimo compleanno del Puccini e la sua Lucca Festival, dedicato alla memoria di Maria Pia Bertolucci

giovedì, 7 marzo 2019, 12:16

Entra nel vivo l'edizione 2019 del Festival della sintesi, che venerdì 8 marzo propone cinque appuntamenti, tutti nella splendida chiesa di S. Cristoforo, allestita per l'occasione come auditorium

giovedì, 7 marzo 2019, 11:17

Superare lo stigma psichiatrico e conoscere la malattia mentale, è su questo importante obiettivo sociale che quattro realtà culturali e sociosanitarie del territorio lucchese hanno deciso di puntare per i due eventi che si terranno in occasione della Settimana del Cervello, promossa a livello mondiale dalla Dana Foundation, in programma...

giovedì, 7 marzo 2019, 11:03

Si dice sempre che le parole hanno un peso, ma hanno anche la capacità di portare luce? Di tutte le sfumature del linguaggio e della loro capacità di accendere emozioni, si parlerà sabato 9 marzo, alle 17,30, nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza...

mercoledì, 6 marzo 2019, 15:22

Mancano pochi giorni alla settimana mondiale del cervello che, tra l’11 e il 17 marzo, vedrà la partecipazione di più di 82 paesi e 2 mila 800 partner tra cui la Scuola IMT Alti Studi di Lucca che, giunta al suo quarto anno di adesione al progetto, ha organizzato, tra...