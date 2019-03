Cultura e spettacolo



Grande successo per LuccAnziani 2019: migliaia i cittadini che hanno preso parte alla manifestazione

sabato, 30 marzo 2019, 10:06

Si è da poco chiuso il sipario sull'edizione 2019 di LuccAnziani, la manifestazione dedicata alla terza e quarta età, che, giunta alla decima edizione, è ormai un punto di riferimento per tutti i cittadini lucchesi e non solo. Un successo confermato non solo dalla longevità di questo evento ma anche dai numeri: sono stati migliaia infatti i cittadini accorsi al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca durante la tre giorni dell'evento per sottoporsi a visite specialistiche, ecografie, analisi del sangue ed esami più approfonditi. Il tutto gratuitamente, grazie alla grande disponibilità e generosità dei professionisti e delle aziende presenti. Un successo a tutto tondo, che ha trovato piena consacrazione anche nel convegno dal titolo "Qualità e appropriatezza nella cura dell'anziano fragile", che ha richiamato a Lucca i maggiori geriatri italiani.

Soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, il presidente di LuccAnziani onlus Corrado Guidi. "Non posso che ringraziare i tanti specialisti che sono venuti a Lucca da ogni parte d'Italia e che non solo hanno partecipato al convegno ma hanno messo a disposizione dei cittadini lucchesi le loro competenze a titolo completamente gratuito. Questa manifestazione è ormai un punto di riferimento a livello nazionale per quanto riguarda il settore della geriatria. Oggi anche in altre parti d'Italia stanno organizzando eventi di questo tipo che hanno come obiettivo principale quello di fare prevenzione nei confronti delle persone più anziane, offrendo loro un supporto concreto e molto utile. Posso dire però che a Lucca siamo stati i primi a intravedere questa opportunità. È stata una bella scommessa, che oggi possiamo tranquillamente dire di aver vinto".

Il successo e l'importanza di LuccAnziani non è però solo da ricercarsi nella possibilità data alle persone di poter fare analisi e ricevere consulenze gratuitamente, ma anche nell'attività di sensibilizzazione che viene fatta sui temi della prevenzione e dell'adozione di stili di vita sani.

I dati ci dicono infatti che l'età media della popolazione si sta alzando sensibilmente e questo comporta una serie di problematiche socio-sanitarie a cui oggi si fa fatica a rispondere. Secondo il parere degli esperti, le malattie croniche caratterizzate da un lento e progressivo declino delle funzioni fisiologiche, che colpiscono in particolar modo gli anziani, sono la vera piaga del nostro tempo dal punto di vista sanitario. Fare prevenzione significa quindi intervenire prima che i problemi diventino cronici. Per questo momenti di riflessione e sensibilizzazione come LuccAnziani rivestono un'importanza fondamentale.