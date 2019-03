Cultura e spettacolo



I 100 anni del Trittico, convegno internazionale a Lucca

venerdì, 29 marzo 2019

Sono trenta e provenienti da Stati Uniti, Cina, Polonia, Russia, Svizzera, Gran Bretagna ed Italia le proposte di relazione in risposta alla call for papers internazionale, che il Centro Studi Giacomo Puccini ha bandito in previsione dell’organizzazione del Convengo I cento anni del Trittico, che si terrà a Lucca tra il 4 e il 6 luglio in occasione appunto del centenario della prima rappresentazione italiana (Roma, Teatro Costanzi, 11 gennaio 1919).

La comunità di studiosi ha risposto quindi con attenzione alla proposta congiunta del Centro Studi e della Fondazione Giacomo Puccini. La selezione nel frattempo avvenuta sugli elaborati anonimi a cura del Comitato Scientifico del Centro Studi ha condotto ad una combinazione di musicologi già affermati ed emergenti, sia italiani che stranieri, e una non meno significativa eterogeneità di approcci e metodologie di ricerca - rappresentativa delle tendenze e degli interessi della musicologia odierna -, che annuncia un convegno ricco di punti di vista e di discussioni costruttive.

Il Convegno si propone come un’occasione unica per gli studiosi e gli appassionati dell’opera di Giacomo Puccini di fare luce e comprendere le fasi della creazione e della ricezione dei tre capolavori di Puccini: dalla genesi della drammaturgia del Trittico (con interventi chiarificatori sulle fonti dei libretti), alle strategie musicali novecentesche dispiegate dall’autore, agli specifici modi dell’interazione di parola e musica; dalla riflessione sulle disposizioni sceniche allo studio delle coordinate stilistiche dell’allestimento della prima.

Si ricorda che le celebrazioni per il centenario del Trittico sono state inaugurate durante i Puccini Days il 14 dicembre 2018, giorno esatto in cui ricorreva il centenario della prima assoluta di Trittico al Metropolitan di New York, con la lectio magistralis di Michele Girardi dal titolo «Tre atti unici verso la morte», co-organizzata dal Centro Studi Giacomo Puccini e dalla Fondazione Giacomo Puccini.