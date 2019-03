I corti di Hitchcock e i campioni della nazionale di rugby italiana per la terza giornata del Festival della Sintesi

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 8 marzo 2019, 13:01

Si intitola "Far East" il cortometraggio della regista lucchese, Cristina Puccinelli che sarà proiettato domenica 10 marzo alle 17,30,all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7), con ingresso libero fino ad esaurimento posti

venerdì, 8 marzo 2019, 12:49

Il pianoforte fu inventato nei primissimi anni del '700 da Bartolomeo Cristofori, geniale cembalaro padovano. Per diversi decenni il suo sviluppo procedette in sordina, ma dal 1770 in avanti il suo utilizzo si fece sempre più frequente, fino a collocarlo in quella posizione centrale nella vita musicale e nella società...

venerdì, 8 marzo 2019, 12:13

Tutelare il benessere psicologico degli studenti e continuare a migliorare il clima interno, anche attraverso il sostegno dei professionisti della Asl Toscana nord ovest. È questo l’obiettivo di una convenzione, della durata di tre anni, tra la Scuola IMT Alti Studi Lucca e l’Azienda sanitaria

venerdì, 8 marzo 2019, 11:19

Sabato 9 marzo, dalle 16, in piazza Cittadella, di fronte alla statua del maestro Puccini, chiusura del Carnevale con il gioco della Pentolaccia per la festa della “Tabernella”, riservata e dedicata a tutti i bambini, che armati di una pertica, cercheranno di rompere i sacchetti appesi ad una corda per...

venerdì, 8 marzo 2019, 10:54

Lucca Film Festival - Europa Cinema 2019 presenta, all'interno degli eventi espositivi di questa nuova edizione, nel Palazzo Ducale di Lucca, una mostra tributo ad uno dei più grandi registi della storia: Stanley Kubrick. KUBRICK. Fra cinema e pittura, a cura del critico Riccardo Ferrucci, propone, dal 6 al 24...

venerdì, 8 marzo 2019, 10:42

Nuovo appuntamento con gli instore dello Sky Stone & Songs: lunedì 11 marzo, a partire dalle 15:30, arriva in piazza Napoleone, Mondo Marcio che incontrerà i suoi fans e presenterà il disco appena uscito 'Uomo!', dove è inserita anche la hit 'Angeli e Demoni', nel quale il rapper duetta con...