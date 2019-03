Cultura e spettacolo



Il gioco delle coppie e Americani, i prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema

martedì, 12 marzo 2019, 17:50

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 14 marzo alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film IL GIOCO DELLE COPPIE di Olivier Assayas. Una commedia spumeggiante, inarrestabile, avvincente, che tocca i temi (e i tempi) del contemporaneo: un passaggio epocale dalla stampa all’audiolibro, al tablet, al social media. Il nuovo film di Assayas è un film che si dipana in modo incredibilmente naturale tra pranzi e soste al bistrot, tra tavolate e camere da letto, tra dialoghi coniugali e adulteri. Assayas coglie tutta la complessità della rivoluzione digitale, ma anche quel qualcosa di eterno che fonda e sostanzia le relazione umane. Da non perdere! Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 18 marzo alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata gli attori americani. Sarà presentato AMERICANI di James Foley con sceneggiatura di David Mamet. Siamo a Chicago e gli affari di una società immobiliare non vanno bene, così si decide drasticamente di ridurre il personale. Viene quindi stabilita una lotta all’ultimo sangue con premi per i primi due classificati e dal terzo in poi il licenziamento. Tra parolacce, insulti e cattiverie i personaggi cercano di fare le migliori vendite di terreni per salvare il posto… Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.