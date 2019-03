Il Liceo Passaglia finalista all’On Air Festival di Sorrento

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 25 marzo 2019, 11:06

Linda Lercari di giorno cassiera in una banca e di notte scrittrice raffinata, dagli anni novanta spazia dalla poesia, narrativa ai racconti noir fino all’erotico. “Sono due carriere parallele.”

lunedì, 25 marzo 2019, 11:04

Giada Lettieri, giovane dottoranda in neuroscienze alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca, si è aggiudicata il Merit Abstract Award, l’ambito premioche la Organization for Human Brain Mapping (OHBM), la più importante società scientifica internazionale per lo studio delle funzioni cerebrali umane, conferisce al top (l’1%) dei lavori scientifici più...

lunedì, 25 marzo 2019, 11:00

Nell’incontro tenuto al cinema Moderno di Lucca, la scienziata e senatrice a vita Elena Cattaneo ha tenuto una conferenza sul tema della ricerca sulle cellule staminali e delle possibili applicazioni in ambito medico per il contrasto delle malattie rare

lunedì, 25 marzo 2019, 09:12

Questo sabato (30 marzo) alle 18 alla libreria Lucca Sapiens (via Borgo Giannotti, 247) a Lucca si terrà la prima presentazione del libro

lunedì, 25 marzo 2019, 09:03

Dai primi accenni ad un possibile restyling più accattivante del personaggio di Macchia Nera, già nei primi anni duemila, fino alle tre tavole di prova presentate nel 2011, per arrivare alla prima puntata pubblicata nel 2012. Andrea Castellani (Casty) e Lorenzo Pastrovicchio svelano tutti i segreti dietro Darkenblot

domenica, 24 marzo 2019, 13:00

Un Rossini adolescente, a tratti forse ingenuo nella scrittura, eppure dirompente nella sua originalità. È quello delle rare Sei sonate a quattro, eseguite venerdì sera in Sala Tobino a Palazzo Ducale