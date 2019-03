Cultura e spettacolo



Il Liceo Passaglia racconta il progetto “Erasmus+ Heymatkunde 2.0”: un’indagine e un confronto sul futuro dell’Unione Europea

sabato, 23 marzo 2019, 10:02

di giulia del chiaro

Si terrà sabato 6 aprile, dalle 9 alle 12, al cinema Moderno, l’evento di disseminazione del progetto “Erasmus+ Heymatkunde 2.0” che l’istituto musicale A. Passaglia ha sviluppato, insieme ad un liceo tedesco e ad uno ungherese, con l’obiettivo di compiere un’indagine sul futuro dell’Europa e sulla situazione dei migranti.

A partire dal lavoro comune, dalla ricerca, dai problemi incontrati e dal confronto tra le realtà dei tre licei sono stati montati dei video e dei corti, contenenti interviste, che documentano il percorso.

I video così elaborati ed il lavoro svolto saranno, quindi, presentati durante la mattinata di sabato 6 aprile, al cinema Moderno, dalle classi 4E e 4F dell’indirizzo multimediale del liceo insieme ai loro colleghi ungheresi.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’UST, “ha come obiettivo – ha spiegato la dirigente dell’istituto, Maria Pia Mencacci – quello di divenire un esempio di buone pratiche per la costruzione di un’Europa più inclusiva sia dentro che al di fuori delle sue frontiere”.