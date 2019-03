Cultura e spettacolo



Il pianista Yannick Van de Velde inaugura il programma del Festival Virtuoso & Belcanto 2019

venerdì, 1 marzo 2019, 13:24

Sabato 2 marzo alle ore 20.30, nella Sala della Musica della Fondazione Zeffirelli a Firenze, si terrà il concerto del pianista Yannick Van de Velde, vincitore del Concorso Pianistico del Festival Virtuoso & Belcanto nel 2016 e di altre competizioni internazionali, come il Concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni a Bolzano (2015), Queen Elizabeth Competition in Belgio (Premio Walkiers-Carbonelle), Los Angeles Piano Competition (2018), premio del pubblico e “Prix d’Argent” a Parigi durante il Piano Campus Competition, e ha ricevuto il primo premio al concorso della Fondazione Nany Phillepart. Il concerto, promosso da BioNatura, annuncia e anticipa Virtuoso & Belcanto, il Festival di musica classica che si svolgerà dal 15 al 28 luglio a Lucca, giunto alla sua quarta edizione.



Grazie a tutte queste affermazioni internazionali, Van de Velde è attualmente ai vertici della scena musicale europea e per l’occasione proporrà un omaggio al Maestro Franco Zeffirelli eseguendo una selezione della Romeo & Juliet Suite di Prokofiev, quindi la Sonata Op. 110 di Beethoven e la Sonata N. 2 (tema & variazioni) di Szymanowski.



L’accesso al concerto - offerto da BioNatura, sempre attenta a tematiche culturali e main sponsor del Festival Virtuoso&Belcanto - è con biglietto a 10 euro, acquistabile tramite il circuito Ticketone o direttamente alla biglietteria della Fondazione. È possibile prenotare l’ingresso al concerto sia telefonicamente chiamando il numero 055.2658435 oppure inviando una mail a ticket@fondazionefrancozeffirelli.com.



Il concerto di Yannick Van de Velde alla Fondazione Zeffirelli sarà l’occasione per presentare il Festival Virtuoso e Belcanto, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica e non solo. Virtuoso & Belcanto è un progetto innovativo che prevede tre percorsi, tutti legati tra loro in un susseguirsi di appuntamenti di altissimo livello.



Sono previsti:



• Corsi di perfezionamento, tenuti da Maestri di fama internazionale per centocinquanta giovani musicisti iscritti, provenienti da tutto il mondo;

• Concorsi, riservati ai musicisti iscritti ai corsi e per i quali sono previsti splendidi premi;

• Concerti dei Virtuosi, che avranno luogo nei più suggestivi luoghi della città di Lucca, come lo splendido Palazzo Pfanner, la Chiesa dei Servi, la Chiesa di San Michele.

Il Festival Virtuoso e Belcanto rende possibile l’incontro tra generazioni, tra l’esperienza e la passione, tra la conoscenza profonda e la voglia di imparare. Una straordinaria sinfonia di sentimenti e talento invaderà la città di Lucca e alcune delle location più belle del centro storico, celebrando al meglio il patrimonio culturale musicale di questa città.



Ideatore e Direttore artistico del Festival Virtuoso & Belcanto è Riccardo Cecchetti, pianista e fortepianista, membro fondatore di vari gruppi cameristici fra cui il trio Voces Intimae, con il quale tiene concerti in tutto il mondo e Maestro di musica da camera e fortepiano alla Scuola di Musica di Fiesole.



Tutte le informazioni sul Festival Virtuoso e Belcanto sono disponibili sul sito www.virtuosobelcanto.com