Cultura e spettacolo



"Immagina", il festival dedicato alle storie illustrate

mercoledì, 13 marzo 2019, 12:26

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio si terrà a Lucca la prima edizione di “Immagina Festival delle storie illustrate”. L’evento, organizzato dalle associazioni Bang On e Immagina, è nato dall’amore per le storie illustrate di Eva Perna e Arnaldo Filippini: “Vogliamo condividere con tutti la passione per i libri illustrati, un universo che non smette mai di rinnovarsi e di stupire. Sarà una grande festa pensata non solo per chi è già sensibile a questa forma di libro come bambini, famiglie, docenti, illustratori ma anche per avvicinare chi non la conosce. La nostra vera sfida è portare i più grandi a immergersi in questo mondo fantastico”.

La manifestazione sarà diffusa in diversi luoghi all’interno del centro storico di Lucca e avrà come sede principale il Loggiato Pretorio in Piazza S. Michele, dove sarà installato uno spazio dove immergersi tra le pagine dei libri e perdersi in un viaggio indimenticabile. Laboratori, incontri formativi, workshop, mostre e tanto altro: un calendario ricco di appuntamenti e luoghi - quelli reali della città e quelli infiniti dell’immaginario - tutti da scoprire.

Le novità verranno raccontate sulla nostra pagina facebook “Immagina festival” e sul sito www.immaginafestival.it”. Il tema conduttore dell'edizione 2019 è “il Bosco”, il luogo classico che nella favola rimanda al mistero e alla perdita, ma anche alla scoperta e al coraggio. Verrà affrontato in tante sfaccettature diverse e sarà l’occasione per parlare di molti temi umani, viscerali ma anche di impegno collettivo e sociale. Un festival di intrattenimento intelligente che ha già ottenuto il patrocinio del comune di Lucca e la collaborazione della Biblioteca comunale Agorà, la cooperativa Daccapo e la casa editrice Terre di Mezzo.