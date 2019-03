Cultura e spettacolo



Inaugura la mostra su Beatrice La Visionaria

sabato, 16 marzo 2019, 09:19

Un tributo alla memoria e all’arte di Beatrice Briganti. Inaugura oggi, sabato 16 marzo, alle 17,30 la mostra “La Visionara – 31 anni in arte”, al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo.

L’esposizione raccoglie e presenta le opere di Beatrice Brigante, in arte La Visionaria”, come lei stessa amava firmarsi, raccolte per volontà della mamma Roberta, e a cura dagli amici lucchesi di Beatrice, tra i quali Federico Giammattei, Marella Pomponio e Giorgio Giusfredi.

Beatrice Brigante è una giovane artista lucchese, prematuramente scomparsa nel 2017, all’età di 31 anni. Dopo essersi formata al Liceo artistico “Passaglia” di Lucca, la sua produzione inizia nel 2008 con uno stile e un tratto inconfondibili, dipingendo per lo più in acrilico. Fra ritratti e vignette pungenti, il tema della morte, a tratti, affiora nelle sue opere. “La Visionaria

La mostra prosegue ad ingresso libero dal martedì alla domenica con orario 15,30-19,30 fino al 14 aprile. Associato all’esposizione prende vita anche il progetto educativo, “Visioni d’Arte”, che coinvolgerà, durante l’anno scolastico 2019/2020, alcune classi degli studenti del Liceo Artistico Passaglia. Il progetto culminerà con la realizzazione di una esposizione che raccoglie le opere realizzate dai ragazzi, che sarò allestita nello stesso Palazzo delle esposizioni nel marzo 2020.

Per informazioni: www.fondazionebmluccaeventi.it/