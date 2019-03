Cultura e spettacolo



Inaugurata la mostra ‘Architettrici, Architettesse, Architette’

domenica, 10 marzo 2019, 09:51

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Lucca, in collaborazione con l'amministrazione comunale e di concerto con la Commissione Pari Opportunità del comune di Lucca, promuove l’iniziativa ‘Architettura Donna’ con una mostra sulle donne in architettura e due conferenze ad essa collegate, inserite nel programma comunale degli eventi ‘Intorno all’8 marzo’ .



La mostra ‘Architettrici, Architettesse, Architette’ inaugurata ieri alla presenza della Commissione Pari Opportunità del comune di Lucca e di rappresentanti di altri ordini e collegi professionali, è stata preceduta da una gremita conferenza ‘Donne e Architettura’ tenutasi in Villa Bottini. Come dichiarato dalla rappresentante dell’Ordine degli Architetti PPC di Lucca, vicepresidente Giulia Bertolucci “L’iniziativa vuole essere da stimolo per una riflessione sulla professione al femminile e sul fatto che la qualità in architettura è spesso opera di donne straordinarie, che in molti casi lavorano nell’ombra. Nonostante i tempi appaiano cambiati negli ultimi due secoli, di fatto esistono ancora molte disparità di trattamento tra uomini e donne nell’ambito della stessa professione, basti pensare alla composizione di commissioni istituzionali o giurie di concorso in cui le donne spesso non sono contemplate, oppure al fatto che esiste purtroppo una sostanziale differenza nei compensi delle donne rispetto a quelle dei colleghi maschi.”



Importante è il coinvolgimento dell'assessora alle politiche di genere Ilaria Vietina e della Commissione Pari Opportunità, presieduta da Cristiana Dell’Arsina, che ha accolto positivamente la proposta di collaborazione e ha partecipato con entusiasmo ai vari incontri organizzativi portando contributi di valore. ‘Architettrici, Architettesse, Architette’ sarà visitabile fino al 23 marzo presso la sede dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Lucca in via Santa Croce 64, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12; per le scuole, su appuntamento, anche martedì e giovedì dalle ore 14 alle 16. Passando dai nomi storici a quelli meno famosi, dai nomi internazionali a quelli di casa nostra, la mostra ripercorre l’evoluzione della figura femminile nel mondo dell’architettura, dai primi tentativi pionieristici agl'inizi del Novecento, fino al riconoscimento odierno del lavoro di grandi donne architetto. Alle tavole grafiche è affiancata una selezione di lampade di design realizzate dall’azienda lucchese Martinelli Luce su progetto dell’arch. Gae Aulenti ed altre designers.



L’iniziativa si concluderà il 23 marzo con la conferenza ‘Plurale Femminile’ che si terrà presso il centro Agorà dalle 10 alle 13. Durante l’incontro sarà affrontato il tema dell’evoluzione linguistica, molto importante perché la cultura della parità di genere passa anche attraverso il corretto uso del linguaggio.