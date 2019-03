Cultura e spettacolo



Inaugurate le mostre dei lavori nelle scuole: a Lucca, Porcari e Capannori fino al 12 aprile spettacoli, laboratori ed incontri

martedì, 19 marzo 2019, 16:54

Tanti disegni realizzati dai bambini delle scuole del territorio sono esposti in questi giorni al Centro Culturale Agorà, in piazza dei Servi, dove Ilaria Vietina, assessore alle politiche formative ha inaugurato la mostra dei lavori realizzata per Lucca Teatro Festival 2019 – "Che cosa sono le nuvole?", insieme al direttore artistico del Festival, Giovanni Fenili e a Elisa D'Agostino e Tiziana Rinaldi. La mostra è realizzata in collaborazione con la Biblioteca Agorà. Gli elaborati delle scuole a tema "C'era una volta..." resteranno visitabili con ingresso gratuito con orario 9,30-19,30 fino a sabato 30 marzo, quando alle ore 16 si terrà la cerimonia di premiazione del concorso artistico.

Prosegue intanto con successo il programma di il festival, realizzato da La Cattiva Compagnia in collaborazione con Teatro del Giglio, Comune di Lucca, Provincia di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, con il coinvolgimento del Comune di Capannori e il Comune di Porcari e con la Fondazione Cavanis.

Mercoledì 20 marzo alle 9,30 (e in replica alle 10,30/11,30) in collaborazione con la Biblioteca Agorà si terrà il workshop a partecipazione gratuita per le scuole "Chi è rimasto indietro?" un laboratorio Creativo di Cristiana Traversa (alla sala laboratorio biblioteca Agorà in piazza dei Servi).

Alle 21, 30 - In collaborazione con Cineforum Ezechiele 25:17 la proiezione del film Vanya sulla 42a strada, diretto da Luis Male all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte in Piazza San Martino

Il programma completo di tutti gli appuntamenti del Festival si trova sul sito www.luccateatrofestival.it