Insieme per superare lo stigma psichiatrico: doppio evento per la Settimana del Cervello

mercoledì, 13 marzo 2019, 08:49

Superare lo stigma psichiatrico e conoscere la malattia mentale. E' su questo importante obiettivo sociale che quattro realtà culturali e sociosanitarie del territorio lucchese hanno deciso di puntare in occasione della Settimana del Cervello (Brain Awareness Week), promossa a livello mondiale dalla Dana Foundation, in programma anche a Lucca fino al 16 marzo.

Le due iniziative (la prima si è svolta lunedì 11 marzo a Villa Bottini), aperte alla cittadinanza su prenotazione, sono realizzate grazie alla collaborazione tra la Società Medico Chirurgica Lucchese, la Fondazione Tobino,l'Associazione Lucchese Arte e Psicologia e l'Associazione Archimede. Gli eventi sono sostenuti dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca.

La seconda iniziativa, "Arte e benessere, oltre le antiche scale" sarà organizzata invece all'ex Ospedale psichiatrico di Maggiano nella giornata di sabato 16 marzo, con inizio alle 9.30, e sarà un'opportunità per entrare nel suggestivo mondo della malattia mentale attraverso una visita guidata lungo la strada che le neuroscienze e la psicoanalisi, così come le scienze sociali, hanno percorso in questi ultimi cinquant'anni. Al termine, l'esperienza del "Photolangage", permetterà un riepilogo emozionale e sentimentale attraverso l'accreditata tecnica della scuola psicoanalitica di Lione.

Per partecipare all'evento è necessario prenotarsi al numero 3398745260