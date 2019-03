Cultura e spettacolo



Joe Dante al Lucca Film Festival & Europa Cinema

sabato, 2 marzo 2019, 16:25

Il regista americano Joe Dante, cineasta della generazione formatasi alla New World Pictures, lo studio creato da Roger Corman nel 1970, riceverà il "Premio alla Carriera" dell'edizione 2019, sarà omaggiato da una selezione dei suoi film più rappresentativi, terrà una masterclass, curata dal giornalista e critico cinematografico Paolo Zelati e presenterà – in anteprima nazionale – Nightmare Cinema, lavoro collettivo e antologia horror di cinque registi in cui Joe Dante ha girato l'episodio intitolato "Mirare". Ad arricchire l'omaggio al cinema del cineasta americano sarà la presenza di Mick Garris a Lucca come produttore e regista di Nighmare Cinema (Garris sarà omaggiato dal festival con la proiezione di alcuni film della sua carriera e parteciperà alla masterclass con Joe Dante in un incontro inedito e dedicato al cinema di genere).

Il festival racconterà la carriera di Dante sin dagli esordi: da Hollywood Boulevard (1976) al più famoso Piraña (1978), al successo straordinario di Gremlins. Dal cult Explorers (1985) a La seconda guerra civile americana (1997), dissacrante ritratto della società americana fino a Small Soldiers (suggerito da Spielberg), nuova e agguerrita accusa all'arroganza guerrafondaia "americana" fino al ritorno al cinema segnato da The Hole in 3D (2010), horror psicologico incentrato sulla scoperta di una botola che porta ad un misterioso mondo fatto di spiriti maligni che tortureranno i protagonisti.

Come evento speciale per la sua presenza a Lucca la proiezione, quindi, della prima nazionale di Nightmare Cinema di. Il film è ambientato in un cinema decrepito in grado di materializzare sul grande schermo le più grandi paure degli spettatori. Ad ogni regista sarà affidato un particolare "incubo", mentre Mickey Rourke interpreterà il ruolo del "Proiezionista", il diretto responsabile dell'orrore proiettato nel buio di quella sala. Il segmento di Joe Dante intitolato "Mirare" coinvolge una donna sfregiata di nome Anna (Zarah Mahler) che decide di fare qualcosa per la brutta cicatrice sul suo viso con una preoccupazione malsana.