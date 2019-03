Cultura e spettacolo



La musica, il racconto: Giovanni Sollima in concerto a Badia di Cantignano

mercoledì, 20 marzo 2019, 12:01

Domenica 24 marzo, alle 21, uno dei più grandi interpreti del violoncello in attività si esibisce nella splendida Badia di San Salvatore a Cantignano. Ospite de "La musica, il racconto..." sarà infatti Giovanni Sollima, estroso violoncellista e compositore che porterà alla Badia il suo progetto "BaRock cello".



In occasione del secondo dei tre appuntamenti organizzati da Associazione musicale lucchese e Comune di Capannori, Sollima, musicista tra i più apprezzati a livello internazionale, presenta un programma che,grazie a un raffinato gioco di contrasti, spazia dalle Suites di Bach alla musica di Jimi Hendrix, dei Nirvana, dei Beatles, passando per la tradizione popolare mediterranea e improvvisazioni nate dall'estro del momento. Un coinvolgente viaggio attraverso tutti i tipi di suoni, un itinerario musicale senza barriere quello di "BaRock cello", nato per aiutare il pubblico a comprendere come la musica sia un efficacissimo strumento di dialogo e di inclusione. Ma anche una performance poliedrica che non potrà che sorprendere coloro che ascoltano Sollima per la prima volta ed entusiasmare chi già conosce il grande violoncellista e le sue incursioni nei diversi campi musicali.



Nato a Palermo in una famiglia di musicisti, Giovanni Sollima studia violoncello con Giovanni Perriera e Antonio Janigro e composizione con il padre Eliodoro Sollima e Milko Kelemen. Fin da giovanissimo collabora con musicisti del calibro di Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli, Jörg Demus, Martha Argerich, Riccardo Muti, Yuri Bashmet, Bruno Canino, DJ Scanner, Patti Smith, Philip Glass e Yo-Yo Ma. La sua attività, in veste di solista con orchestra e con diversi ensemble, si dispiega fra sedi ufficiali e ambiti alternativi, dalla Brooklyn Academy of Music, alla Carnegie Hall di New York, passando per la Wigmore Hall e la Queen Elizabeth Hall di Londra, l'Accademia di Santa Cecilia a Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, l'International Music Festival di Istanbul e il Concertgebouw ad Amsterdam. Sollima insegna all'Accademia di Santa Cecilia a Roma, dove è anche accademico effettivo, e alla Fondazione Romanini di Brescia. Suona un violoncello Francesco Ruggeri costruito a Cremona nel 1679.



L'ingresso ai concerti è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. Si consiglia di presentarsi alla Badia almeno un'ora prima dell'inizio dei concerti.