La prevenzione del tumore al seno: parla il dottor Marconi

martedì, 5 marzo 2019, 10:18

La prevenzione del tumore alla mammella, spettro del mondo femminile, è un focus essenziale, perché la diagnosi precoce è l’unico modo di contrastarne l’insorgenza.

Ogni marzo, il mese della donna è focalizzato sulla salute e il benessere della persona, e una cultura della prevenzione alle malattie è fondamentale, si fonda su una sana e corretta alimentazione, stili di vita equilibrati, adeguata attività fisica e controlli periodici.

Anche quest’anno il dottor Marconi, senologo dell’Unità operativa di oncologia chirurgica e ricostruttiva della mammella dell’Ospedale San Luca, insieme a Daniela Ferri, infermiera specializzata, offrirà lo straordinario servizio di screening gratuiti nel Pink Day di Ego Wellness Resort: “Più che della prevenzione”, evidenzia il senologo dottor Marconi dell’ospedale San Luca, “dobbiamo parlare di diagnosi precoce. Solo così possiamo affrontare una bestia come questo tipo di tumore, la sensibilizzazione non è mai sufficiente.

Il centro diagnostico senologico per immagini di Lucca, che in passato accoglieva soltanto donne tra i 50 ed i 60 anni, adesso comprende tutte le fasce di età. A Lucca sono presenti tutte le attività del percorso, coordinato dal dottor Marconi, che comprendono diverse funzioni. Si è radicato un approccio multidisciplinare ed un’integrazione multi professionale e che fa registrare una casistica tra le migliori a livello nazionale.”

Sono infatti presenti in questa sede tutte le professionalità e le competenze specifiche maturate in ambito senologico per seguire in maniera adeguata, dalla prevenzione (screening) fino alla riabilitazione, le donne con patologia della mammella.

“Siamo orgogliose, come operatrici del reparto”, afferma Daniela Ferri, ” di poter offrire alle pazienti un percorso di accompagnamento completo post operatorio. In ogni suo aspetto, psicologico ed estetico ( imparare a curare il proprio trucco durante la chemioterapia, ad esempio). Il non sentirsi sole è fondamentale per l’adempimento della cura e della riabilitazione. A seguire le pazienti il nostro gruppo solido e cooperativo, che persegue la propria etica professionale anche oltre l’orario di lavoro e guarda davvero all’auspicabile ritrovato benessere di ognuna.”

Un servizio, questo offerto dall’Ospedale San Luca di Lucca, di cui essere orgogliosi ed informare diffusamente. Anche noi, nel nostro piccolo, vogliamo contribuire. Per una vita che scelga sempre la sua versione migliore e un cammino solidale in ogni momento di difficoltà.