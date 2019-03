Cultura e spettacolo



Lazza a Lucca per presentare il nuovissimo "Re Mida"

venerdì, 1 marzo 2019, 10:37

'Re Mida' è il suo nuovo disco e non poteva mancare la presentazione a Lucca: domenica 3 marzo, a partire dalle 15, il rapper, pianista e producer Lazza, infatti, sarà allo Sky Stone & Songs per incontrare i suoi fans e firmare il nuovo cd.

Jacopo Lazzarini – in arte Lazza – classe '93, ha studiato al Conservatorio 'Giuseppe Verdi' di Milano, acquisendo una solida conoscenza di musica classica, ma ben presto ha capito che quella non era la sua strada e, oggi, si contraddistingue per essere riuscito a coniugare le sue grandi abilità tecniche in ambito rap, con le sue doti da pianista. Nei suoi live, spesso, si siede al piano e dimostra che la musica non ha veramente confini e che tutti i generi si possono contaminare tra loro. Ultimamente si è messo in mostra anche per le sue doti da producer che ribadiscono come conosca bene la musica. In 'Re Mida', oltre alla composizione, ha affiancato Low Kidd nella produzione.

Prodotto da 333 Mob e distribuito da Island Record/Universal Music, 'Re Mida' è stato anticipato dal singolo 'Netflix' e dai brani 'Porto Cervo' e 'Gucci Ski Mask', che vede il featuring di Guè Pequeno, mentre, all'interno dell'album si trova la partecipazione anche di Fabri Fibra, Izi e Tedua.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it