Cultura e spettacolo



Le sintesi illuminanti di Martinelli Luce e il gran finale con Franca Leosini

sabato, 9 marzo 2019, 13:03

Sarà l'erede di una grande tradizione imprenditoriale lucchese, Emiliana Martinelli con le sue "sintesi illuminanti" a dare il via domani, 10 marzo alle 10, all'ultima giornata del Festival della sintesi.

"Sul progetto della luce, tra forma e tecnologia", di questo ci parlerà Martinelli, che guida oggi la Martinelli Luce, attivo sin dagli anni Sessanta, produttore di lampade molte delle quali realizzate da importanti designer e divenute nel tempo veri e propri classici del design.

Insieme a Emiliana Martinelli, Mauro Lovi, coordinatore e curatore della mostra dedicata alla storia di Martinelli Luce, che rimane visibile nella chiesa di S. Cristoforo fino alla fine del Festival, e autore dell'istallazione "La pioppeta luminosa". Con loro, saranno sul palco per analizzare la relazione tra sintesi design Patrizia Stranieri, presidente dell'Ordine degli Architetti di Lucca, Roberta Busnelli, della rivista IQD Design e architettura, Vanni Pasca, storico del design, Francesca Lazzari e Lorenzo Perini.

Alle 18, gran finale con il premio "Teledico in sintesi 2019", assegnato quest'anno a Franca Leosini, celebre conduttrice dal 1994 del programma"Storie Maledette", uno dei capisaldi del palinsesto di RaiTre. Franca Leosini ha iniziato nella carta stampata nella sezione culturale dell'Espresso. Prima di entrare in Rai, è stata direttrice di Cosmopolitan e ha scritto per la terza pagina de Il Tempo. Oltre a Storie maledette ha lavorato per le trasmissioni Telefono giallo, Parte civile, I grandi processi e Ombre sul giallo. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Giornalista dell'Anno - Donne per il Giornalismo (1996), il Premio Flaiano (2002), la Penna d'Oro (2004) e il Premio Festival della Televisione Italiana (2005, 2006, 2007, 2008 e 2015).

Dopo la cerimonia di consegna del premio, un talk che vedrà sul palco insieme a Leosini anche Giorgio Simonelli, Nanni Delbecchi, Daniela Marcheschi e David Perluigi (direttore di LOFT Produzioni – Società editrice de "Il Fatto Quotidiano"). Modera il giornalista Sirio Del Grande.

Gli incontri sono a ingresso gratuito. Per maggior informazioni: www.dilloinsintesi.it.