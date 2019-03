Cultura e spettacolo



Linda Lercari, impiegata di banca con la passione per la scrittura

lunedì, 25 marzo 2019, 11:06

di annalisa ercolini

Pazza, pazza, pazza torna indietro, sei ancora in tempo. Una signorina per bene non va in una casa di soli uomini. Ma stai zitta! Se avessi dato retta a te, sarei rimasta con mio padre a recitare la moglie di facciata. (…) Presto avrebbe rivisto Jacob. Il desiderio che quell’uomo aveva scatenato in lei era un fuoco che non poteva più spegnersi. Una fiamma che la faceva sentire viva, accettata, persino bella. (…) A lui andava bene che lei avesse quei fianchi larghi e che tutte le camicette sembrassero esploderle sul seno.

(Linda Lercari, Sette)

Maggie Frost lascerà l’assolata California per cominciare una nuova vita nel freddo stato del Maine dove ha trovato un lavoro più stabile. Le viene assegnato il compito di occuparsi della contabilità di una delle più fiorenti fattorie della zona. Farà conoscenza con sette fratelli, i Grind, sette uomini dalle molte sfaccettature e dalla grande forza di volontà. Ciascuno di loro troverà in Maggie un particolare speciale e la ragazza verrà coinvolta in una relazione erotica con ogni fratello fino a raggiungere una tale intesa sessuale da permetterle di convivere alla fattoria con i suoi sette uomini.

Linda Lercari di giorno cassiera in una banca e di notte scrittrice raffinata, dagli anni novanta spazia dalla poesia, narrativa ai racconti noir fino all’erotico. “Sono due carriere parallele.”

Come è arrivata alla scrittura di un libro erotico?

Per sfida. Nel 2015 su una piattaforma scrivo un racconto erotico con un’altra persona pensando di finirla lì. Mentre è piaciuto e mi è stato chiesto di scriverne un altro. Poi una casa editrice mi ha contattato, pensando che scrivessi di erotico e da lì è iniziata la mia collaborazione con altre case editrici.

Progetti futuri?

Mi piace spaziare in altri generi, il giallo forse è quello che non mi viene molto bene però sperimento ogni categoria. Difatti ho contratti con varie case editrici, questa per me è una grande soddisfazione. A breve uscirà un nuovo romanzo ma non ne posso parlare perché sono in lizza per un concorso.

Intervalla cartaceo al digitale.

Sì cerco di farne un mestiere vero. Lo stipendio della banca non è paragonabile a niente comunque cerco di fare della scrittura un mestiere serio.

Che tipo di donna è Linda?

Sono molto drammatica e cerco di essere simpatica per abbassare il livello di drammaticità.

E’ possibile che un libro erotico scritto da una donna valichi la moralità?

"Sì, - racconta Linda – hanno commentato che era troppo spinto.”

Indubbiamente non è un libro che lascia indifferenti e allora a chi ancora non lo avesse letto, non resta che scoprire quanto oltre l’autrice si è spinta.