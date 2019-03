Cultura e spettacolo



L'Italia che ricuce protagonista del Festival Italiano del Volontariato 2019

martedì, 5 marzo 2019, 10:33

Torna a Lucca dal 10 al 12 maggio il Festival Italiano del Volontariato. L'evento diventato punto di riferimento per il mondo della solidarietà e del terzo settore è organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) e dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione (Fvp) e conta sulla partecipazione e il sostegno di numerose realtà a livello nazionale e locale. Con tali realtà il Cnv sta lavorando in queste settimane per costruire il programma culturale e di animazione della manifestazione che anche per il 2019 si svolgerà nella centrale Piazza Napoleone. Titolo dell'edizione di quest'anno è "Ricucire", riferito ai legami e alla coesione sociali, tema emerso fortemente proprio a Lucca nel corso della Summer School Cnv/Fvp del 2018 "Vox Populi - Per una pedagogia del bene e un rimedio al rancore"; "ricucire", proprio in relazione al ruolo del terzo settore e dell'associazionismo, è stato fra i messaggi più importanti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.



"Il Festival -spiega il presidente del Cnv Pier Giorgio Licheri- mostrerà le dinamiche riaggregative che danno risposte alle sfide sociali più rilevanti. Ricucire è un'azione che sembra semplice, ma è densa di sapienza e arte: un'azione capace di prendere i lembi perduti o abbandonati e riordinarli con nuove trame che restituiscono un disegno coesivo in una realtà che tende invece a disgregare. L'Italia che ricuce verrà raccontata mettendo sotto la lente idee e pratiche inclusive. Questo e molto altro sarà il Festival del Volontariato 2019".



Fra i temi al centro della tre giorni ci saranno il rapporto fra volontariato e legalità, le povertà, il welfare di comunità, le migrazioni e i percorsi di integrazione, il ruolo del volontariato nella protezione civile, le disabilità, il carcere, l'europa. Domenica 12 maggio, l'ultimo dei tre giorni in programma, sarà interamente dedicata ai bambini con convegni, spettacoli e giochi in piazza. Dopo la positiva esperienza di incontro con la città del 2018, il Festival si svolgerà ancora in una tensostruttura con sale attrezzate in Piazza Napoleone e potrà contare su una serie di spazi accessori nei palazzi circostanti. Come ogni anno proporrà e organizzerà un programma di animazione con il coinvolgimento del tessuto associativo locale e nazionale. Sul sito www.festivalvolontariato.it tutte le informazioni sull'evento e le modalità per partecipare anche come sponsor o espositore.